Incidente all’Argentario, scontro tra barche: barca a vela si spezza, 1 morto e 1 disperso Incidente tra due imbarcazioni oggi nel mare dell’Argentario: una vela e un motoscafo si sono scontrati. Una persona è morta e un’altra risulta dispersa, in 4 sono stati tratti in salvo.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale oggi all'Argentario. Nell’area vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l’isola del Giglio, in Toscana, due imbarcazioni (una a vela e un motoscafo) si sono scontrate e nell’impatto – violentissimo – una persona di 60 anni ha perso la vita.

È successo oggi, sabato 23 luglio, nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Un altro sessantenne, pare sia una donna, risulta disperso.

A bordo del motoscafo ci sarebbero stati dei turisti stranieri, probabilmente danesi, mentre nell'altra c'erano degli italiani. L'età delle persone coinvolte è tra i 50 e i 60 anni.

La barca a vela si sarebbe spezzata in due ed è affondata. Le due persone sono cadute in acqua nella collisione, ma altre quattro sono state tratte in salvo, Tra queste ultime ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all’ospedale di Siena.

L'allarme è stato quasi immediato, sul posto sono arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Continuano anche le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa sotto il coordinamento della Capitaneria di porto – Guardia Costiera anche con l’ausilio di un elicottero in configurazione SAR (search and rescue) della Guardia Costiera decollato da Sarzana (SP) attrezzato per la ricerca ed il soccorso anche notturno

Ancora da accertare la dinamica di quanto successo. Nella zona dove è avvenuto l'incidente, l'area vicino all'Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, ci sarebbe un fondale di circa 40 metri. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri.

L’Autorità Giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle imbarcazioni ed ha affidato le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano.