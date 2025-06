video suggerito

L’oroscopo di martedì 1 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny L’amore potrebbe essere visto da un punto di vista differente nell’oroscopo di martedì 1 luglio 2025: l’intelletto ci aiuterà con la Luna in Vergine. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: più sincero di una newsletter scritta a mano.

Lavoro: spietato come un’asta su Vinted all’ultimo secondo.

Fortuna: frizzante come una bibita ghiacciata sotto il sole.

Il consiglio del giorno: vendi quello che non usi e investi in quello che ami.

Voto: 8 — Visionario minimalista.

Toro

Amore: caldo come un tramonto su una terrazza di Positano.

Lavoro: creativo come una sfilata improvvisata.

Fortuna: gustosa come un gelato servito con panna.

Il consiglio del giorno: vivi come se fossi sempre sotto i riflettori.

Voto: 8 — Star del quotidiano.

Gemelli

Amore: complicato come un parcheggio multipiano a Barcellona.

Lavoro: con la testa in volo ma i piedi ancorati al suolo.

Fortuna: altalenante come le montagne russe.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, ma prenota con calma.

Voto: 5 — Turbo nelle idee, freno a mano nelle azioni.

Cancro

Amore: profondo come l’abisso blu.

Lavoro: generoso come una raccolta fondi ben riuscita.

Fortuna: romantica come una carezza al tramonto.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di buono, anche se piccolo.

Voto: 9 — Cuore da palombaro dell’anima.

Leone

Amore: selettivo come una lista d’attesa in gioielleria.

Lavoro: efficiente come un pagamento contactless.

Fortuna: continua come un bonifico istantaneo.

Il consiglio del giorno: monetizza anche le idee più stravaganti.

Voto: 8 — Mente brillante e portafogli smart.

Vergine

Amore: appassionato come un film di Ferzan Özpetek.

Lavoro: elegante come un invito scritto a mano.

Fortuna: morbida come un cuscino profumato.

Il consiglio del giorno: lasciati amare senza troppi calcoli.

Voto: 8 e mezzo — Cuore matematicamente innamorato.

Bilancia

Amore: tenero come un planetario a lume di candela.

Lavoro: preciso come una costellazione disegnata a mano.

Fortuna: brillante come la scia di una cometa.

Il consiglio del giorno: guarda in alto, ma senza perdere l’equilibrio.

Voto: 7 e mezzo — Astronoma dei sentimenti.

Scorpione

Amore: in pausa come il ventilatore a due velocità.

Lavoro: ondivago come un DJ set improvvisato.

Fortuna: da remixare.

Il consiglio del giorno: balla via la stanchezza.

Voto: 7 – — Clubber instancabile, nonostante tutto.

Sagittario

Amore: distante come un messaggio visualizzato ma senza risposta.

Lavoro: smart, ma con il filtro bellezza attivato.

Fortuna: intermittente come il wi-fi in vacanza.

Il consiglio del giorno: fatti un backup emotivo.

Voto: 5 e mezzo — Tecnologico ma poco reattivo.

Capricorno

Amore: acceso come una strobo alle tre del mattino.

Lavoro: rilassato, ma con stile.

Fortuna: scoppiettante come una bottiglia di prosecco appena stappata.

Il consiglio del giorno: goditi il momento senza pensare al domani.

Voto: 9 — Re del dancefloor, anche in pausa pranzo.

Acquario

Amore: disordinato come la rubrica dei contatti sul telefono.

Lavoro: instabile come un monopattino in discesa.

Fortuna: ballerina come un equilibrio su tacchi a spillo.

Il consiglio del giorno: cerca il brivido, ma con casco e ginocchiere.

Voto: 6— Ribelle fuori controllo.

Pesci

Amore: stanchi come un cuore che ha ballato troppo.

Lavoro: annebbiati come un finestrino sotto la pioggia.

Fortuna: sonnecchia come un gatto al sole.

Il consiglio del giorno: rallentate per prendere un gran respiro.

Voto: 6 — Niente fuori programma.