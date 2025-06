video suggerito

Esplosione in un appartamento a Torino, fiamme divorano il tetto: 5 feriti, 12enne in prognosi riservata Esplosione in un appartamento in via Nizza a Torino nella notte: le fiamme hanno fatto crollare il tetto. Il bilancio è di 5 feriti, tra cui un bimbo di 12 anni, che è ricoverato in prognosi riservata con ustioni sul 30% della superficie corporea, e una bimba di 6. Ignote le cause. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

295 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura nella notte a Torino, dove si è verificata una esplosione all'interno di un appartamento che ha provocato il crollo parziale del tetto dello stabile. È successo in via Nizza 389 intorno alle 3:15, quando sono intervenuti i vigili del fuoco: il bilancio è di 5 feriti, tra cui un bimbo di 12 anni in prognosi riservata. Una sesta persona, inizialmente data per dispersa e residente nello stabile, è poi risultata non presente al momento dell'esplosione.

Tra i feriti, tre sono adulti e due sono ragazzi, uno dei quali – il bambino di 12 anni – con importanti ustioni. Al momento si trova sedato, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita, con ustioni sul 30% della superficie corporea. Anche una bambina di 6 anni, coinvolta nell'incidente, è stata trasportata nello stesso ospedale: è in buone condizioni di salute, ma resta in osservazione per precauzione.

L'incendio ha coinvolto anche appartamenti limitrofi. Ancora da stabilire le cause, mentre continuano i lavori di messa in sicurezza dello stabile. Sul posto ci sono otto squadre di vigili del fuoco. Devastate pure varie auto parcheggiate in strada, raggiunte dai calcinacci arrivati dall’appartamento per l’esplosione.

Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'incendio si è sviluppato in una mansarda all'ultimo piano di un palazzo. Le fiamme hanno coinvolto altri due appartamenti.

In aggiornamento.