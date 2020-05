Per la famiglia di Claudia Meini sono finite le speranze. È della giovane donna scomparsa dal Pisano in piena pandemia il corpo senza vita ritrovato nell'Arno, nel comune di San Giuliano Terme, noto alle cronache per il caso di Roberta Ragusa, uccisa dal marito Antonio Logli. La donna, quarant'anni, è scomparsa da Cascina, dove era ospite di sua madre, il 23 marzo scorso. Le ricerche, scattate immediatamente, si erano concentrate lungo l'Arno ed erano andate avanti fino al ritrovamento di un corpo femminile senza vita il 25 aprile scorso.

Date le condizioni del cadavere l'identificazione ha richiesto alcuni giorni ed avvenuta attraverso l'esame del DNA, sebbene già dall'esame dell'arcata dentaria sembrava proprio il corpo di Claudia. "Spero che chi l'ha conosciuta possa ricordarsi del suo sorriso e del rapporto empatico che riusciva a costruire con le persone – scrive su Facebook il compagno della donna, Andrea Marcacci – io perdo la metà della mia vita e mi sento solo al mondo". Marcacci aveva già lanciato appelli sui social network per ritrovare la compagna. "Dovevamo andare a vivere insieme. Sono disperato e non cerco persone che mi consolino, ma se qualcuno l'ha vista chiamate le forze dell'ordine che è più importante" scriveva su FB. Come avevano raccontato i familiari di Claudia, la donna era piuttosto spaventata dal virus e si era precedentemente allontanata da casa in stato confusionale. Restano ancora da chiarire, tuttavia, le circostanze della morte. Claudia, infatti, la sera in cui è scomparsa si sarebbe allontanata in ciabatte e pigiama.