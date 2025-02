video suggerito

Scompare dopo una serata in discoteca, trovata morta nella sua auto in un canale: Martina aveva 26 anni Il corpo di una ragazza di 26 anni è stato trovato all'interno di un'auto finita in un canale a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. La vittima si chiamava Martina Vichayte, ucraina di origini ma residente in Italia da più di 10 anni. Era scomparsa dopo aver trascorso la serata di venerdì in discoteca con alcuni amici. Oggi, domenica 16 febbraio, la tragica scoperta.

A cura di Eleonora Panseri

Martina Vichayte, 26 anni (foto social)

Il corpo di una ragazza di 26 anni è stato trovato all'interno di un'auto finita in un canale a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. La vittima si chiamava Martina Vichayte.

La ragazza, ucraina nata a Kiev, era residente a Chieti da più di 10 anni. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, la ragazza sarebbe finita fuori strada mentre tornava da una serata passata con gli amici in discoteca.

Lo schianto con l'auto sarebbe avvenuto lungo un rettilineo alle prime luci dell'alba della giornata di ieri, sabato 15 febbraio. A causare l'incidente potrebbe aver contribuito il violento nubifragio che ha colpito la zona nei giorni scorsi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, la ragazza è finita nel canalone con la sua auto, una Fiat 500, e poi la vettura si è ribaltata. Lei sarebbe quindi rimasta prigioniera nell'abitacolo invaso dall'acqua.

Nessuno tuttavia si sarebbe accorto dell'incidente e quando la mamma non ha visto rientrare a casa la figlia ha lanciato subito l'allarme e ne ha denunciato la scomparsa.

La ragazza aveva passato la serata di venerdì 14 febbraio in una discoteca di Pescara ed era stata insieme agli amici fino alle 5 del mattino di sabato 15. L’incidente sarebbe avvenuto proprio mentre rincasava. Si tratterebbe di un sinistro autonomo, non sembra infatti siano coinvolte altre automobili. Ma la dinamica è ancora in via di accertamento.

Il corpo della ragazza è stato ritrovato nella mattinata di oggi, domenica 16 febbraio, intorno alle ore 9, dopo che un passante si è accorto della 500 con le ruote all'insù che spuntava dall'acqua e ha allertato i soccorritori e le forze dell'ordine. La salma della 26enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti.

Martina Vichayte. 26 anni.

La 26enne aveva studiato al Liceo Statale "Isabella Gonzaga" e nel 2021 si era laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Roma La Sapienza, come si legge sui suoi profili social.

Parlava molte lingue, italiano, ucraino, russo, francese e inglese, cosa che le aveva permesso di trovare lavoro nell'ambito del turismo, come receptionist in un hotel e in passato come guida turistica.

Dopo aver appreso la notizia della sua morte, un'amica della 26enne ha scritto sui social: "E anche tu hai lasciato questo mondo. Buon viaggio, cucciola, ti voglio bene".