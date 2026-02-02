Scioperi febbraio 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Il calendario e le date degli scioperi di febbraio 2026 nel trasporto pubblico. Previsti stop a treni, aerei e navi a livello nazionale ma diverse proteste anche a livello locale. Si parte oggi 2 febbraio con lo sciopero dei mezzi Trenord.

Nuovo mese e nuova sequenza di scioperi in programma in tutta Italia con stop e treni, mezzi pubblici e aerei. Febbraio 2026 infatti sarà un mese con un calendario carico di potreste sindacali a livello nazionale e inevitabili disagi per chi viaggia. Come segnala il Ministero dei trasporti, sono diverse le date da tenere sotto controllo: si parte proprio oggi 2 febbraio con lo sciopero dei mezzi Trenord indetto dal sindaco Orsa Ferrovie e si concluderà il 27 febbraio con un grande sciopero dei treni del gruppo Ferrovie dello Stato, passando per uno sciopero degli aerei indetto dai lavoratori di Ita Airwais, a metà mese, il 16 febbraio.

Sciopero di Trenord il 2 febbraio

Il calendario degli scioperi del mese di febbraio inizia già oggi con lo sciopero di Trenord del 2 febbraio in Lombardia indetto da Orsa Ferrovie, scattato alle 3.00 di ieri che proseguirà per tutta la giornata fino alle 3 di oggi. Nella stessa giornata stop di 4 ore dei lavoratori degli Appalti ferroviari del Lazio della società Elior.

Il 6 febbraio sciopero nazionale portuale

Venerdì 6 febbraio in programma invece uno sciopero nazionale portuale che interesserà per l’intera giornata tutti i lavoratori con contratto Ccnl Porti, indetto da Usb lavoro privato. Nella stessa giornata varie proteste e scioperi anche nel Trasporto pubblico locale che interesseranno la società Tua in Abruzzo e l’Amtab di Bari. Infine stop di 8 ore per ciascun turno del personale di Autostrade per l’Italia – Direzione II Tronco Milano, indetto da Uilt-Uil.

Sciopero aereo Ita Airways il 16 febbraio

Altro stop importante a livello nazionale in programma lunedì 16 febbraio con lo sciopero aereo di Ita Airways per 24 ore indetto dai sindacati confederali FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A./ANPAC/ANP dalle 00.01 alle 24.00. Nella stessa giornata si fermeranno per 24 ore anche i lavoratori del settore handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e gli assistenti di volto di Vueling Airlines.

Sciopero Trenitalia del 27 e 28 febbraio

Disagi per chi deve viaggiare in treno arriveranno a fine mese con lo sciopero Trenitalia del 27 e 28 febbraio. Lo stop di 24 ore dei treni sarà valido in tutta Italia dalle 21.00 del 27 febbraio fino alle 20.59 del 28 febbraio. La protesta, indetta dall’Assemblea nazionale pdm/pdb gruppo Fsi, riguarderà sia i macchinisti sia il personale di bordo di tutto il gruppo Ferrovie dello stato italiane. Nella stessa giornata protesta di 4 ore anche dei lavoratori di Ferrovie sud est e servizi Automobilistici di Bari che si fermeranno dalle 19.30 alle 23.30.

Tutti gli scioperi previsti a febbraio 2026 nel settore dei trasporti locali

Nel mese di febbraio 2026 previste diverse proteste anche a livello locale. Il 5 febbraio si fermano i lavoratori Trenitalia della Divisione Treni / Officina Manutenzione di Rimini dalle 09.01 alle 16.59. Il 6 febbraio sciopero del Trasporto pubblico locale in Abruzzo con lo stop della Tua per 24 ore indetto da Orsa a cui si unisce la protesta dei lavoratori delle stessa società per la zona di Chieti e Teramo indetto però da OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL. Sempre venerdì stop per i mezzi dell’AMTAB di Bari per 4 ore: dalle 08.30 alle 12.30. Il 13 febbraio sciopero di 24 ore dei mezzi Sasa di Bolzano, della Gtm di Termoli e della società Arriva Udine di Udine.