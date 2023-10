Sassari, cade mentre lava i vetri della finestra a casa e si schianta sul cemento: morta a 57 anni Il dramma ieri a Montepetrosu, frazione di San Teodoro, in provincia di Sassari. La vittima si chiamava Cristina Piroddi.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Non ce l’ha fatta la donna di 57 anni che nella mattinata di ieri, domenica 1° ottobre, era caduta da una finestra mentre lavava i vetri di casa al secondo piano a Montepetrosu, frazione di San Teodoro, in provincia di Sassari. Si chiamava Cristina Piroddi.

Ai soccorritori le condizioni della sventurata apparse molto critiche. Sul posto un’équipe del 118 ha provato a rianimarla e in supporto è atterrato Echo Lima 1. La signora è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale San Francesco di Nuoro, dove nel pomeriggio i medici del reparto di Neurochirurgia l‘hanno sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico.

Purtroppo le ferite alla testa riportate in seguito al violento schianto sul cemento si sono rivelate troppo gravi e la donna è deceduta. Sul luogo dell’incidente ieri erano arrivati anche i Carabinieri di San Teodoro per effettuare i rilievi del caso. Spetterà a loro chiarire nel dettaglia la dinamica di questo dramma.

Quella di San Teodoro purtroppo non è una tragedia isolata. Un incidente simile era capitato lo scorso anno a Sottomarina, nei pressi di Chioggia. La vittima, una 76enne ex insegnante in pensione, stava pulendo i vetri delle finestre del suo appartamento sito al quarto piano quando aveva perso l'equilibrio precipitando nel vuoto e morendo sul colpo. Un episodio analogo a quello avvenuto nel 2019 a Livorno dove una 59enne era morta cadendo dal terzo piano della casa della figlia mentre stava effettuando delle pulizie nell'appartamento della ragazza, poi colta da malore. Destino analogo a quella di una 54enne di Genova nel 2015: deceduta dopo essere ssere caduta dalla sua abitazione mentre era intenta a pulire i vetri della finestra.