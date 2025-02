video suggerito

Salvatore sbranato e ucciso dai cani, sequestrati tre esemplari di razza Corso del vicino di casa I tre animali sono di proprietà del vicino di casa del pensionato trovato morto a Bagheria lunedì scorso. Sui tre cani Corso nei prossimi giorni verrà eseguito anche l’esame del Dna per capire se vi siano tracce genetiche della vittima. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono tre cani di razza Corso i principali sospettati di aver aggredito e ucciso Salvatore Maggiore, l'anziano di 84 anni sbranato da un branco di cani e ritrovato morto a Bagheria, in provincia di Palermo. I tre animali sono di proprietà del vicino di casa del pensionato trovato morto in contrada Malfitano lunedì scorso. Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese infatti ha convalidato il sequestro dei tre cani confermando dunque che per gli inquirenti potrebbero essere proprio loro ad aver aggredito Salvatore Maggiore.

Sui tre cani Corso nei prossimi giorni verrà eseguito anche l'esame del Dna per capire se vi siano tracce genetiche della vittima su di loro. I proprietari confermano il profondo dispiacere per la morte dell'anziano e attendono con fiducia il lavoro della magistratura ma hanno sollevato dubbi sulla responsabilità dei loro cani. "Non hanno mai mostrato segni di aggressività, sono sempre stati a contatto con bambini e persone di famiglia" ha spiegato infatti la moglie del proprietario.

I familiari della vittima però precisano che l'anziano aveva timore dei cani che spesso scorrazzavano nella proprietà della famiglia Maggiore. Contrariamente a quanto riferito dai vicini di casa, hanno sostenuto che non c'era alcun rapporto di familiarità con i residenti nella villetta accanto né tanto meno con i cani che non erano cuccioli, ma animali di grossa taglia.

Gli stessi figli di Salvatore Maggiore hanno riferito che una volta arrivati nella zona per cercare il padre, che era irraggiungibile al telefono, sono stati aggrediti dai tre cani che erano riusciti a scavalcare la recinzione grazie alla presenza di diversi buchi. Gli animali sarebbero stati messi in fuga dal figlio della vittima che ha preso un pezzo di ferro per scacciarli.

Intanto si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore che sarà eseguita domani all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La famiglia della vittima ha nominato anche un proprio consulente di parte per partecipare all'esame post mortem. Dopo l'autopsia, che dovrà chiarire se l'uomo sia morto per i morsi degli animali, ci saranno anche gli esami tossicologici