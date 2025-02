video suggerito

Sbranato e ucciso da un branco di cani a Bagheria: ritrovato dalle figlie in campagna, aveva 84 anni I fatti sono avvenuti in contrada Amalfitano, nel comune alle porte di Palermo,. A niente è servito l'intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvare l'anziano. Si chiamava Salvatore Maggiore.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Si chiamava Salvatore Maggiore e aveva 84 anni l'uomo aggredito e ucciso da un branco di cani a Bagheria, in provincia di Palermo. È accaduto oggi, intorno alle 13, in contrada Malfitano, nei pressi della torre. È stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha cercato di salvare l’anziano, ma le ferite erano molto gravi e profonde.

La vittima sarebbe un vicino del proprietario dei cani, come riferisce una nota del comune siciliano.

"Purtroppo, a seguito delle gravi ferite riportate, l'uomo non è sopravvissuto all'aggressione – spiegano dagli uffici del comune di Bagheria -. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia, i carabinieri ed a supporto una pattuglia della polizia municipale. È intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano".

L’allarme è stato dato dalle figlie dell’anziano, che si trovava in campagna, nella contrada Malfitano. Sono state loro a rinvenirlo a terra, con gravi ferite alle gambe.

La polizia sta conducendo le indagini sul caso, mentre si attende l’arrivo del medico legale, incaricato di determinare, attraverso un primo esame sul corpo, se l’uomo abbia avuto un malore prima di essere aggredito dai cani o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte.

Il magistrato è stato informato e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo, manifestando vicinanza ai suoi familiari.