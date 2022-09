Ritrovata la piccola Giulia scomparsa a Catania: era stata portata in Inghilterra dalla mamma È stata ritrovata la piccola Giulia, la bimba di 5 anni scomparsa nel Catanese lo scorso 25 settembre. La bimba è stata portata in Inghilterra dalla madre.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata ritrovata la piccola Giulia Lucia Pizzati, la bimba di soli 5 anni scomparsa lo scorso 25 settembre a Vaccarizzo (Catania). La minore è riuscita a stabilire un contatto telefonico con il padre, rassicurandolo sul suo stato di salute. Giulia si troverebbe in Inghilterra con la madre dallo scorso weekend.

La donna avrebbe dovuto lasciare la bambina a casa dell'ex marito nella giornata di domenica dopo aver trascorso alcuni giorni con lei, così come previsto dagli accordi per l'affidamento dopo la separazione. Così però non è stato: l'ha invece portata con sé all'aeroporto, facendola poi salire su un aereo per Londra. La giovane mamma ha poi fatto perdere le sue tracce.

Dopo giorni di angoscia, il padre aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un appello per ritrovarla. Il post era divenuto virale in poche ore, collezionando centinaia di condivisioni sul territorio di Catania.

"Sua madre è venuta a prenderla venerdì – aveva raccontato il genitore online – ma da allora non ho più avuto sue notizie. Ho provato a chiamarla al cellulare, ma risulta sempre spento. La nostra è stata una separazione tormentata, ma non ho mai avuto motivo di dubitare di lei perché non aveva mai minacciato di portare via la bimba".

Diverse ore dopo il post social, l'uomo ha finalmente ricevuto la telefonata di sua figlia. L'ex moglie ha inoltre annunciato di voler fare ritorno nel catanese per riportare la bambina a casa dell'ex compagno.

Non sono ancora stati resi noti i motivi del gesto, né è chiaro come la donna sia riuscita a far salire la bimba su un volo per l'estero nonostante i controlli. Sarà la Procura ad accertare quanto avvenuto a Catania: il padre della piccola Giulia, infatti, ha esposto denuncia per sottrazione di minore.

Nel frattempo, la famiglia della piccola aspetta con ansia il suo ritorno a Catania.