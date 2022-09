Bimba di 5 anni scomparsa, l’appello del padre: “Doveva rientrare domenica”. I genitori sono separati L’allarme a Vaccarizzo (Catania) è scattato due giorni fa, quando la piccola Giulia sarebbe dovuta rientrare a casa, dopo il weekend trascorso con la madre.

A cura di Biagio Chiariello

Sono ore, di ansia e paura per la scomparsa di una bambina di 5 anni, Giulia Lucia Pizzati, di Vaccarizzo, frazione della città di Catania. Come si legge in un post pubblicato dal padre su Facebook non si hanno più notizie della piccola dal 23 settembre sera, quando, come si legge in un post pubblicato dal padre su Facebook e diventato virale, la madre l'avrebbe portata con sé facendo perdere le tracce.

L'uomo, in base agli accordi di affidamento con sentenza di separazione, attendeva il ritorno a casa della figlia domenica 25 settembre nella sua casa di Vaccarizzo. Ma così non è stato, come ha confermato a MeridioNews. "Era venuta a prenderla venerdì verso le 12 e da allora non ho più avuto sue notizie. Ho provato a chiamarla al cellulare – aggiunge il genitore – ma risulta sempre spento o irraggiungibile". La madre, insomma, si sarebbe resa irreperibile.

Come confermato dalle forze dell'ordine, la denuncia è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.

Sullo sfondo, come detto, una separazione tormentata. "Abbiamo litigato con tutti», continua il padre. Che però, sostiene, non aveva motivo per dubitare della donna: «Non aveva mai minacciato di portarla via e non riportarla – dice – Ho già denunciato alle forze dell’ordine quanto è accaduto". Al post che ha fatto il giro dei social sono correlate anche alcune foto di Giulia, descritta come "una bambina dolce, solare e tanto affettuosa".