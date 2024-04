video suggerito

Bimba trova cannabis nella capsula dell’ovetto sorpresa, la mangia e va in coma, genitori: “Era per noi” L’episodio in Francia dove la polizia e la Procura di Pau hanno incriminato i genitori della bimba di 2 anni per negligenza. La coppia, che viene descritta dall’accusa come socialmente ben integrata e “consumatrice occasionale” di cannabis, ha ammesso le sue colpe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata in Francia dove una bambina di 2 anni è rimasta in coma per alcuni giorni dopo aver messo in bocca della cannabis trovata per caso nell’involucro di un ovetto sorpresa di cioccolata che era in casa sua a Morlaàs, vicino a Pau, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici. I genitori della piccola, interrogati, hanno ammesso che la cannabis era per loro, spiegando di aver nascosto loro stessi la sostanza nella capsula gialla dell’ovetto.

Secondo quanto comunicato dalla Procura di Pau al quotidiano locale France Bleu, l’episodio risale alla settimana scorsa quando la piccola ha scoperto nel garage di casa il pezzettino di droga nella parte di plastica gialla che di solito contiene le sorprese dell'uovo di cioccolato. La bimba, come tutti i piccoli alla sua età, istintivamente l’ha messa in bocca. La madre ha dichiarato agli inquirenti di essersi accorta subito di quanto stava accadendo e di essere intervenuta istantaneamente per togliere la sostanza dalla bocca della minore.

La donna ha spiegato inoltre di averle lavato subito la bocca, assicurando che la bimba non avrebbe ingoiato la cannabis ma avrebbe solo masticato la sostanza come una gomma da masticare. Madre e padre pensavano che la vicenda fosse risolta ma la mattina seguente, quando sono andati a prenderla in culla, la piccola non si è svegliata. Immediata la richiesta di aiuto ai servizi di emergenza medica da parte dei genitori e il trasporto in ospedale. La piccola quindi è stata ricoverata ed è rimasta in coma per alcuni giorni e sottoposta alle cure del caso prima di risvegliarsi. Secondo quanto comunicato dalla stessa Procura a Le Figaro, le sue condizioni ora fortunatamente sono nettamente migliorate e sta bene.

I genitori invece sono stati incriminati per negligenza nei confronti della figlia e per aver fatto uso di droga. La coppia, che viene descritta dall'accusa come socialmente ben integrata e “consumatrice occasionale” di cannabis, ha ammesso le sue colpe. Il pubblico ministero di Pau, Rodolphe Jarry, precisa che il padre è stato interrogato dopo essere stato arrestato e sottoposto a custodia di polizia mentre la madre è stata sentita in interrogatorio come indagata a piede libero. Entrambi i genitori hanno ammesso le proprie colpe e si sonio detti devastati per l’accaduto.