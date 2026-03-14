Attualità
video suggerito
video suggerito

Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu, era fuggita dalla strada insieme ad un ragazzo: “Voglio stare con lui”

Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa il 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata a Firenze. Le indagini, partite dalla denuncia dell’amica, si concentrano sul racket della prostituzione. La ragazza potrebbe essersi allontanata volontariamente per sfuggire a quella vita.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Elena Rebeca Burcioiu
Elena Rebeca Burcioiu

Dopo dodici giorni di apprensione, la giovane Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa il 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata ieri sera a Firenze in buone condizioni di salute. La ragazza, arrivata in Italia tre mesi fa insieme a un’amica, aveva iniziato a lavorare come bracciante agricola, ma per far fronte alle spese si sarebbe poi inserita, insieme alla coinquilina, nel circuito dello sfruttamento della prostituzione lungo la Statale 16 tra Foggia e San Severo.

Secondo quanto raccontato dall’amica, che aveva denunciato la scomparsa, la mattina della sparizione Elena era andata via a bordo di una Bmw nera con un giovane connazionale, conosciuto lo stesso giorno a Foggia. L’ultima volta che l’amica l’aveva vista era proprio mentre saliva in macchina con lui. Successivamente, il telefono e il giubbotto della 21enne erano stati ritrovati lungo la strada, alimentando il timore di un possibile sequestro.

Le ricerche si sono concentrate anche sul racket della prostituzione: in particolare su un uomo di nazionalità albanese che nei giorni precedenti avrebbe minacciato Elena e la coinquilina, chiedendo denaro in cambio della possibilità di continuare a prostituirsi. “Ci voleva costringere a lavorare per lui”, aveva raccontato la 38enne agli investigatori, fornendo dettagli preziosi sugli ultimi giorni prima della scomparsa della giovane e sugli episodi di intimidazione e richieste estorsive.

Leggi anche
Elena Rebeca Burcioiu trovata a Firenze: la 21enne era scomparsa il 2 marzo a Foggia

Fortunatamente il mistero si è chiuso ieri quando Elena, accompagnata dal giovane connazionale col quale si sarebbe allontanata consapevolmente, ha fermato una volante della polizia nei pressi dello stadio di Firenze, dichiarando di stare bene e di voler restare con lui. Gli agenti hanno verificato la sua identità, confermando che si trattava di un allontanamento volontario. Ad ogni modo, è ancora in corso la ricostruzione dei suoi spostamenti, ma secondo le prime evidenze la coppia era a Firenze già da qualche giorno e avrebbe partecipato anche a serate in discoteca.

La vicenda, pur con un lieto fine, mette in luce i rischi e le dinamiche legate allo sfruttamento della prostituzione tra giovani arrivate da poco in Italia. Elena, orfana e senza familiari, ha scelto di far perdere le tracce per ragioni che le autorità ora mirano sicuramente a chiarire.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Attacco ambasciata Usa a Baghdad. Trump: "Colpita isola Kharg, non impianti del petrolio"
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Tracciati in volo droni spia e aerei militari in Sicilia: i rischi delle basi USA dell'isola
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi, sono crimini di guerra": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views