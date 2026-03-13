Elena Rebeca Burcioiu trovata a Firenze: la 21enne era scomparsa il 2 marzo a Foggia

È stata trovata a Firenze dalla Polizia di Stato Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa il 2 marzo scorso a Foggia. La giovane, che era arrivata in Italia 3 mesi fa ed era finita nella rete dello sfruttamento della prostituzione, sarebbe in buone condizioni di salute.

Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa a Foggia

La Polizia di Stato ha ritrovato a Firenze in buone condizioni di salute Elena Rebeca Burcioiu, la giovane scomparsa il 2 marzo da Foggia. La 21enne era arrivata in Italia 3 mesi fa insieme a un'amica e dopo aver lavorato come bracciante, era finita nella rete dello sfruttamento della prostituzione. Avrebbe visto dei clienti la mattina della sua scomparsa, poi però non sarebbe tornata al punto di incontro dal quale, insieme alla coinquilina, avrebbe dovuto tornare a casa.

Sarebbe stata proprio Elena ad avvicinare una volante in servizio in zona stadio. Dopo essersi presentata, ha detto il suo nome e gli agenti hanno verificato la sua identità. Si tratterebbe, almeno secondo le prime evidenze degli accertamenti condotti dagli agenti, di un allontanamento volontario.

La 21enne sarebbe salita a bordo di un Bmw la mattina del 2 marzo, ma poi di lei non si sono avute più notizie. La sua giacca di pelliccia bianca era stata ritrovata nei pressi della Statale 16, tra Foggia e San Severo, poco lontano dal luogo in cui era stato rinvenuto anche il cellulare. La scoperta aveva fatto temere il peggio per la 21enne scomparsa e le ricerche hanno interessato per più di una settimana anche campi e pozzi, controllati con l'ausilio dei droni e dei cani molecolari.

Non è ancora chiaro perché la 21enne si trovasse a Firenze: non si sa infatti perché la giovane avesse deciso di far perdere le proprie tracce, raggiungendo proprio la città d'arte dove in queste ore è stata ritrovata.

La 21enne, come è noto, è orfana e non aveva altri familiari ad aspettarla a casa. La denuncia era stata fatta dall'amica e coinquilina della ragazza, che si era preoccupata perché quest'ultima non era tornata al ponte dove solitamente incontravano i clienti per poi rientrare a casa. La 21enne era arrivata in Italia per trovare un lavoro regolare, ma era riuscita per qualche tempo a lavorare solo come bracciante. Per continuare a pagare l'affitto, era stata costretta a prostituirsi insieme all'amica.