“Ricomincio da ciò che mi appassiona”: parla Elena Maraga, la maestra licenziata per profilo su Onlyfans

Elena Maraga, licenziata da un asilo cattolico paritario della provincia di Treviso per il suo profilo su Onlyfans a Fanpage.it: "Cosa faccio oggi? Studio per diventare personal trainer. Mi devo chiarire le idee, non so se voglio fare ancora l'educatrice".

A cura di Ida Artiaco

Elena Maraga (foto Instagram)

"Il mondo della scuola purtroppo mi ha dato una grossa delusione, eppure mi piaceva molto. Ora devo schiarirmi le idee e intanto studio per diventare personal trainer". A parlare a Fanpage.it è Elena Maraga, la maestra 29enne della provincia di Treviso diventata famosa nei mesi scorsi per aver aperto un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans.

La scuola cattolica paritaria presso cui insegnava la scorsa settimana ha deciso di licenziarla per giusta causa dopo che la mamma di un alunno aveva segnalato l'attività social alla direzione (era stata in precedenza anche sospesa). E ora lei non solo ha fatto sapere che agirà per vie legali dopo aver parlato con avvocati e sindacati. Ma intanto pensa già ad una nuova vita.

Elena, cosa è successo la scorsa settimana?

“Ho avuto la notizia del licenziamento ufficiale da parte della scuola con effetto immediato a partire dalla ricezione della lettere con la comunicazione. A detta loro è per giusta causa, cosa che per me non c’è perché non c’è nulla che possa aver compromesso la mia attività da educatrice”.

Come mai ha aperto il profilo su Onlyfans?

"L’ho fatto perché volevo provare a vedere se davvero ci si poteva guadagnare molto, ho molte amiche su questa piattaforma che mi raccontavano le loro esperienze. E poi anche perché mi piace il mio corpo e mi piace metterlo in mostra. Non ci vedo niente di male. Continuo ad aggiornare il mio profilo, ho avuto un boom anzi”.

Da quando ha ricevuto la lettera di licenziamento a oggi cosa sta facendo?

"Sto studiando anche per fare altro perché voglio formarmi come personal trainer che è sempre stata un po’ la mia passione quindi ora punterò la mia vita su quello. Il mondo della scuola purtroppo mi ha dato una grossa delusione, non penso nemmeno di essere più attratta dall’universo dell’educazione. Eppure mi piaceva molto. C’è questa idea che la maestra non possa avere una vita, che debba essere perfetta quindi risulta difficile nel 2025 adeguarsi a questo modello. Nel mio operato non c’è mai stato nulla di compromettente ed anche molte mamme sono state dispiaciute per questa storia del licenziamento”.

Potrebbe riavvicinarsi al mondo della scuola?

“Mi devo chiarire le idee anche io, se questa professione la voglio ancora fare oppure no. Male che vada tra qualche anno potrei riprovarci dal momento che ho tutti i titoli necessari”.

