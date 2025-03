video suggerito

Maestra d'asilo apre un profilo Onlyfans, la scuola la sospende: "Contrario ai nostri principi cristiani" Una maestra d'asilo 29enne di Treviso ha aperto un profilo su OnlyFans e la scuola nella quale lavorava l'ha sospesa dall'incarico. "Decisione contraria ai nostri principi cattolici".

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva aperto un profilo su Onlyfans pur lavorando come maestra in un asilo di Treviso: la donna è stata sospesa dall'impiego e dallo stipendio. La docente, stando a quanto ricostruito, lavorava in una scuola dell'infanzia cattolica. La 29enne aveva deciso di aprire un profilo sulla piattaforma per adulti nonostante l'assunzione a tempo indeterminato nella struttura scolastica che ha portato l'istituto a sospendere il contratto.

Qualcuno infatti ha scoperto l'attività parallela dell'insegnante e ha rivelato tutto alla presidenza che ha preso provvedimenti. Proprio ieri si è svolto un incontro presso l'istituto che contesta alla 29enne una "condotta non in linea con l'impronta religiosa della scuola".

A sostegno della maestra si erano espressi alcuni genitori secondo i quali l'attività "esterna" non influiva sulle capacità di insegnamento della 29enne durante l'orario scolastico.

La donna ha dichiarato in alcune interviste ai quotidiani locali di non provare imbarazzo per la propria attività esterna a quella scolastica e di sentirsi libera di esibire il proprio corpo. Per il momento, l'istituto presso il quale lavorava la giovane ha mantenuto ferma la sua condotta, sospendendo lo stipendio all'insegnante e allontanandola di fatto dall'attività didattica. I genitori dei piccoli allievi si sono divisi in due gruppi: chi sosteneva l'insegnante nella sua scelta non è riuscito a prevalere sulla fazione che vedeva nella decisione di aprire un profilo su Only Fans una condotta lontana dai principi cristiani sostenuti dall'istituto privato di impronta religiosa.

Nel frattempo, da quando lo "scandalo" è venuto a galla, i numeri dell'insegnante sono notevolmente aumentati, con il doppio di abbonamenti siglati per l'account della maestra elementare. La 29enne ha dichiarato in diverse interviste di non voler comunque lasciare la scuola.