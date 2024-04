video suggerito

Ragazza trovata morta ad Aosta, il super testimone: "Camminava con un amico, è alto e ha capelli ricci" Palra un super testimone che potrebbe aver visto la ragazza trovata morta all'interno della cappella diroccata della frazione Equilivaz di La Salle, all'inizio della Valdigne, tra Aosta e Courmayeur: "Era con un ragazzo. Erano vestiti come due dark, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la morte. Ho pensato: due vampiri".

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

"Camminavano, erano a piedi. Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Erano vestiti come due dark, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la morte. Ho pensato: due vampiri". A parlare è un super testimone che potrebbe essere stato tra gli ultimi a vedere in vita la ventenne trovata morta sabato scorso all’interno della cappella diroccata della frazione Equilivaz di La Salle, all’inizio della Valdigne, tra Aosta e Courmayeur.

Come ha raccontato a La Stampa, la mattina del 2 aprile l'uomo avrebbe visto la giovane in compagnia di un amico che "ha sempre parlato lui. Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Era molto più giovane di lei, non dico minorenne ma quasi. Non sembrava un tipo violento, tutt’altro. Non sembrava nemmeno uno con problemi di droga. Con me è stato gentile". I due gli avrebbero chiesto informazioni circa la fermata dell'autobus, ragion per cui l'uomo ha sostenuto che il furgone bordeaux di cui si parla da giorni non esisterebbe e che sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza della zona.

"Mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Cercavano un supermercato grande per fare la spesa. E poi volevano andare a campeggiare sulle montagne. So che non esiste il furgone di cui ho sentito parlare al telegiornale. Perché mi hanno chiesto indicazioni per la fermata del pullman, io li ho accompagnati e li ho visti salire a bordo", ha precisato il testimone, che è stato già ascoltato dai carabinieri.

Intanto, proprio gli inquirenti continuano le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo e dare un volto e un nome alla vittima. Si tratterebbe di una ragazza sui 20 anni probabilmente di nazionalità francese. Ma mancano conferme. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dai risultati dell'autopsia che verrà svolta oggi, martedì 9 aprile, sul corpo della vittima, su cui sono già stati riscontrate ferite profonde all'addome e al collo. La Procura ora indaga per omicidio – potrebbe essere stato un delitto d'impeto – anche a causa di alcune tracce trovate intorno al corpo e che potrebbero tradire un trascinamento del cadavere, trovato da alcuni escursionisti in posizione fetale, con accanto un pacco di marshmallow. Indossava leggins, scarpe e felpa beige.