Si addormenta in una tenda con un amico e non si sveglia più: ragazzo trovato morto in Sardegna

Si è addormentato in una tenda con un amico e non si è più svegliato. Così è stato trovato morto un uomo di circa 30 anni alla Valle della Luna, a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Ora sul cadavere è stata disposta l'autopsia perché capire le cause del decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la Procura di Tempio.

Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima era un ragazzo sardo che aveva deciso di trascorrere la notte in campeggio con un amico. Quando però il 30enne si è addormentato, la mattina non si è più svegliato. Una volta dato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. I medici comunque da una prima esame sul corpo avrebbero escluso segni di violenza. Sarà però l'autopsia ad accertare le cause del decesso. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso. Verrà ascoltato l'amico che era con lui e potrà forse fornire informazioni utili.

