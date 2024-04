video suggerito

Giovane donna trovata morta su un sentiero vicino ad Aosta: non si esclude l'omicidio Il corpo di una giovane donna è stato trovato da un passante su un sentiero nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d'Aosta, a pochi passi da Aosta. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa, anche l'omicidio.

A cura di Ida Artiaco

Il corpo di una donna, probabilmente di nazionalità straniera, è stato trovato ieri nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d'Aosta. A scoprire il cadavere è stato un passante. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta.

La ragazza è stata recuperata su un sentiero che porta alla cappella dell'Equilivaz, in piccolo villaggio disabitato in seguito a una frana di diversi anni fa, che si può raggiungere a piedi dalla statale in corrispondenza dell'omonimo ponte, a circa 850 metri di quota.

Sono stati condotti anche rilievi scientifici da parte dei militari. Non si esclude al momento l'ipotesi dell'omicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi e svolte dai carabinieri. Dopo il rinvenimento del cadavere, la salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Aosta per gli accertamenti del caso. La vittima non è ancora stata identificata.

In aggiornamento.