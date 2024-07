Donna 30enne trovata impiccata in Sicilia, disposta l’autopsia: lividi sul corpo, nessuna pista esclusa

video suggerito

È stata disposta l'autopsia sul corpo della 30enne siciliana trovata impiccata ieri nel bagno di una casa a Fondachello, frazione marinara di Mascali, nel Catanese, che aveva preso in affitto per le vacanze insieme al compagno. I risultati degli esami, che verranno svolti nei prossimi giorni, serviranno a chiarire se si sia trattato di un suicidio o se ci sia dell'altro. La donna, infatti, non avrebbe lasciato alcun biglietto e sulla salma, stando a quanto riferito dal medico legale, sarebbero stati rinvenuti dei lividi che secondo le prime indiscrezioni non sarebbero compatibili con l'impiccagione.

Nelle scorse ore il compagno della vittima, e padre dei suoi due figli, è stato sentito per diverse ore come testimone dai carabinieri che indagano sulla vicenda con il massimo riserbo. I due, la sera prima della tragedia, lunedì scorso, avrebbero avuto una lite, poi lui sarebbe uscito e si sarebbe allontanato dall'abitazione.

A trovare il corpo della donna sarebbe stato uno dei suoi bambini, ma mancano conferme. Pare anche che sia stata rinvenuta con un indumento intorno al collo agganciato ad un appendiabiti. La casa, invece, è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Da questo e da altri dettagli, notati anche dal medico legale intervenuto sul posto, i dubbi che possa non essere un caso di suicidio. Intanto, l'immobile dove è stata trovato il cadavere è stato posto sotto sequestro. Al momento, dunque, nessuna ipotesi è esclusa. Sul caso si stanno concentrando i carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania.