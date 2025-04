video suggerito

Cadavere emerge dalle acque a Trieste: è il corpo del 29enne Alessio Milan, disposta l'autopsia Per chiarire il giallo della morte del giovane veneto Alessio Milan la Procura triestina ha deciso di disporre l'autopsia. Al momento infatti non sono emersi biglietti o messaggi di addio e non sarebbero emersi nememno segni evidenti di violenza.

A cura di Antonio Palma

Sarà l'autopsia a chiarire l'esatta causa di morte di Alessio Milan, 29enne veneto trovato senza vita nelle scorse ore nelle acque del golfo di Trieste. La Procura triestina infatti ha deciso di disporre l'esame post mortem per chiarire ogni aspetto del decesso del giovane tra cui tempi e metodi. Contestualmente all'autopsia il medico legale incaricato effettuerà anche esami tossicologici.

La terribile scoperta è avvenuta ieri, giovedì 10 aprile, quando un'imbarcazione di passaggio in mattinata aveva notato la sagoma che galleggiava sull'acqua al largo del quartiere di Grignano, al confine della Riserva protetta di Miramare. Immediata la segnalazione alle autorità ma all'arrivo dei soccorsi il giovane era già morto. Sul posto sono intervenute unità navali della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco che hanno recueperato il cadavere.

Poco dopo l'identificazione di Alessio Milan, giovane di origini trevigiane ma residente in provincia di Venezia. Poco dopo la polizia ha individuato anche la sua auto parcheggiata in zona, non distante dalla riva, con all'interno cellulare e altri effetti personali del 29enne. Al momento del rinvenimento nessuno aveva denunciato la scomparsa del ragazzo e la famiglia è stata raggiunta dalla tragica notizia solo nella tarda mattinata.

Al momento non si esclude nulla, da una caduta accidentale a un gesto volontario ma anche all'assunzione di sostanze che possano aver indotto la caduta. La Polizia, che si sta occupando del caso, sta cercando di ricostruire i suoi ultimi spostamenti anche attraverso i tabulati telefonici e l'esame del telefono. Al momento non sono emersi biglietti o messaggi che possano fare pensare a un addio e a un gesto estremo.

Da una prima analisi del corpo da parte del medico legale, dopo il rinvenimento, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza e il decesso risalirebbe ad alcune ore antecedenti al rinvenimento del cadavere cioè alla notte di giovedì. Per chiarire il giallo saranno analizzate infine anche alcune sostanze trovate nella vettura.