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Chi era Alessio Nicholas Popa, il 21enne morto annegato a pasquetta nel fiume Astico: era vestito, è scivolato

Il corpo senza vita di Alessio Nicholas Popa è stato rinvenuto a quasi 6 metri di profondità tra le acque gelide del fiume Astico nel Vicentino. Una scena straziante per gli amici e i genitori accorsi sul posto da Borgoricco, nel Padovano, dove il 21enne abitava.
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A cura di Antonio Palma
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Si chiama Alessio Nicholas Popa, il giovane di 21 anni morto annegato nel fiume Astico ad Arsiero, nel Vicentino, durante la giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Il ragazzo, originario della Romania ma residente da tempo con la famiglia a Borgoricco, nel Padovano, stava trascorrendo la classica gita fuori sorta del Lunedì in albis con gli amici sulle rive del torrente in contrada Pria. In quel momento la zona era affollata di persone per il pic nic, quando è improvvisamente scivolato venendo risucchiato mortalmente dalla corrente.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri nel parco naturale della Pria, sotto gli occhi atterrita ma impotenti degli amici del 21enne che lo hanno visto sparire velocemente nell’acqua gelida senza poter fare nulla per salvarlo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto e sono riusciti a recuperarlo diverse decine di metri più a valle, circa un’ora dopo, per lui ormai non c’era più nulla da fare e hanno solo potuto accertare il decesso.

Il corpo senza vita di Alessio Nicholas Popa è stato rinvenuto bloccato da una roccia a quasi 6 metri di profondità tra le acque gelide che lo hanno trascinato via e non gli hanno dato scampo. È stato necessario l’intervento dei sommozzatori per recuperare il 21enne, morto annegato. Una scena straziante per gli amici che erano a riva sconvolti per l’accaduto.

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Secondo quanto ricostruito finora, tutto è avvenuto in pochi secondi attorno alle 18 di ieri. Secondo tutti i testimoni, il giovane era vestito e non aveva nessuna intenzione di tuffarsi ma sarebbe scivolato sulle rocce finendo in acqua da un’altezza di poco più di 3 metri dove è stato trascinato via.

“Ci eravamo un po’ spostati dal resto del gruppo, eravamo soli, Alessio si spostava da una parte all’altra del torrente finché ad un certo punto è scivolato senza riuscire ad appigliarsi a qualcosa” ha raccontato a l’Eco Vicentino un’amica di Alessio Nicholas Popa che ha assistito all’intera scena. Il ragazzo non sarebbe riuscito a trovare riparo e probabilmente ha battuto la testa sulle rocce perdendo i sensi e annegando.

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