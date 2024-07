video suggerito

Giallo in Sicilia, donna trovata impiccata nella casa delle vacanze: il compagno sentito in caserma Una donna di 30 anni è stata trovata impiccata oggi in una casa che aveva preso in affitto per le vacanze a Fondachello, frazione marinara di Mascali, nel Catanese. Sentito come testimone il compagno: pare che i due ieri sera avessero discusso. Tutte le piste aperte.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Fondachello, frazione marinara di Mascali, nel Catanese, dove una donna sui 30 anni d'età è stata trovata impiccata nel bagno di una abitazione che aveva preso in affitto con il compagno per le vacanze.

Stando alle prime informazioni a disposizione, la vittima, madre di due figli, aveva avuto ieri sera una lite con l'uomo, che si era poi allontanato dallo stabile. Il cadavere è stato scoperto questa mattina e sul posto ono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giarre.

La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della 30enne. Il compagno è stato sentito, come testimone, nella Caserma dell'Arma da militari e dal sostituto procuratore di Catania di turno. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio. Sul corpo della donna sarebbero stati trovati anche dei lividi.

Maggiori indicazioni potranno venire dall'autopsia, se la Procura riterrà di doverla disporre. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania, che stanno cercando di ricostruire cosa è successo nelle ultime ore di vita della donna.