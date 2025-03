video suggerito

Pescatore scivola dalla scogliera in Sicilia, trovato in mare il corpo senza vita del 44enne Il corpo del pescatore amatoriale 44enne scivolato dalla scogliera di Ognina nella giornata di ieri è stato recuperato questa mattina dall’elicottero della Guardia Costiera. L’uomo è purtroppo deceduto e il suo cadavere è stato riconosciuto dai familiari. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato trovato morto il pescatore di 44 anni disperso da ieri sera, martedì 25 marzo, a Ognina. L'uomo era scivolato in mare nella zona di Tavernetta. Un elicottero della guardia costiera che era impegnato in una perlustrazione in seguito alla scomparsa del pescatore, ha individuato durante l'attività di ricerca il corpo senza vita di una persona in zona Plaia, nel golfo di Catania.

L'attività di recupero e soccorso ha permesso di appurare che si trattava proprio del 44enne caduto tra le onde durante una battuta di pesca dalla scogliera prossima a piazza Nettuno. Al momento dell'uomo sono state rese note soltanto le iniziali di nome e cognome: S.C, catanese, sarebbe deceduto sul colpo subito dopo la caduta in acqua. Alle ricerche hanno preso parte il personale della questura di Catania e i vigili del fuoco che, insieme alla guardia costiera, hanno eseguito i pattugliamenti via mare.

La salma è stata recuperata e portata in banchina al porto dove è stato riconosciuto dai familiari alla presenza di un medico legale. Lo scooter del pescatore 44enne, che abitava nel quartiere San Cristoforo, è invece stato trovato in viale Ruggero di Lauria.

L'avvistamento del cadavere in mare è avvenuto questa mattina durante le perlustrazioni dei soccorritori ed è stato recuperato subito dopo per il riconoscimento. Al momento l'ipotesi è quella di un incidente avvenuto mentre il 44enne stava pescando. Le dinamiche dovranno però essere ricostruite nelle prossime ore dalle autorità che si stanno occupando del caso.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto in mare dopo essere scivolato dalla scogliera. L'uomo sarebbe stato travolto da un'onda mentre era seduto sugli scogli di Ognina. A far scattare l'allarme sarebbero stati i suoi familiari che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori.