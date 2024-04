video suggerito

Ipotesi delitto d'impeto per la ragazza morta nella chiesetta di Aosta: aperta inchiesta per omicidio Si ipotizza il delitto d'impeto per la ragazza di circa 20 anni trovata morta in una chiesa abbandonata di La Salle (Aosta). Non è confermata l'ipotesi di un furgone bordeaux avvistato nei pressi della cappella abbandonata.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Si ipotizza il delitto d'impeto per il caso della ragazza trovata morta nell'ex chiesetta di Equilivaz, a La Salle. I primi riscontri medico-legali avevano evidenziato profonde ferite sul collo e una superficiale sull'addome. La giovane non aveva con sé telefono o documenti di riconoscimento e anche per questo motivo l'identificazione non è ancora avvenuta. Per il momento, gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di una ragazza di circa 20 anni, forse di cittadinanza straniera.

Gli avvistamenti del furgoncino bordeaux

Resta ancora da confermare la pista relativa al furgone bordeaux visto nei pressi della chiesetta abbandonata con a bordo un uomo e una donna, forse la vittima. Le forze dell'ordine non hanno confermato l'ipotesi, ma le testimonianze relative al furgoncino sarebbero diverse. Stando alle info nelle mani delle agenzie di stampa, alcune persone avrebbero detto di aver avvistato il veicolo 48 ore prima del ritrovamento del corpo, mentre altre avrebbero parlato di un avvistamento risalente a 10 giorni prima del fatto. Il furgone con a bordo il possibile killer potrebbe aver lasciato il Paese e oltrepassato il confine.

Domani mattina, martedì 9 aprile, si svolgerà l'autopsia che dovrà chiarire non solo la causa del decesso, ma anche da quanto tempo la ragazza si trovasse nella cappella diroccata.

Le prime informazioni sul ritrovamento del corpo

Stando ai primi rilievi, il corpo della giovane è stato trovato in posizione fetale. Accanto al cadavere, vi era una busta di marshmellows. Lungo la navata e fuori dalla struttura abbandonata sono state ritrovate tracce di sangue, segno che il corpo è stato trascinato all'interno della chiesetta. La vittima, sempre secondo le prime informazioni, aveva il piercing all'ombelico e al momento della morte indossava dei leggins e una felpa. I carabinieri hanno portato via vari reperti dall'ex chiesa, tra cui una grossa pietra macchiata di sangue.

Le denunce di persone scomparse

Si indaga anche su eventuali denunce di scomparsa che possano aiutare gli inquirenti a capire chi sia la ragazza deceduta. Secondo quanto reso noto, però, nelle ultime settimane non sarebbero arrivate alle forze dell'ordine denunce che possano ricollegarsi al corpo senza vita trovato nella chiesa diroccata. Quasi del tutto esclusa, invece, l'ipotesi di un "rito satanico" o religioso, così come quella del malore.