Ragazza 22enne precipita dal balcone della casa dell’ex fidanzato e muore, dramma ad Oristano L’allarme è scattato intorno all’1:30 di oggi quando alcuni passanti hanno visto la giovane a terra esanime sotto il palazzo e hanno allertato i soccorsi del 118 e i carabinieri. Ogni sforzo per salvarla però si è rivelato vano.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia nelle scorse ore a Bosa, nel Nuorese, dove una ragazza di soli 22 anni è morta precipitando dal balcone al terzo pianto di una palazzina nel centro della cittadina sulla costa nord occidentale della Sardegna. Il dramma durante la notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto accertato finora, la 22enne era in casa dell’ex fidanzato, un 25enne di Bosa.

L’allarme è scattato intorno all'1:30 di oggi quando alcuni passanti hanno visto la giovane a terra esanime sotto il palazzo e hanno allertato i soccorsi del 118 e i carabinieri. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. La ragazza, originaria di Roma ma da qualche tempo in Sardegna, è stata immediatamente trasportata con codice di massima urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata anche operata d’urgenza e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Ogni sforzo per salvarla però si è rivelato vano.

Sul caso stanno cercando di fare luce i carabinieri che sono accorsi sul posto, prima con alcune pattuglie della locale stazione e poi con i militari della Compagnia di Macomer. Secondo quanto ricostruito, la 22enne aveva trascorso la serata con un gruppo di amici e coetanei tra cui l’ex fidanzato. Tutti erano stati al Bosa Beer fest e dopo una cena insieme, i due ragazzi erano andati nell’abitazione di proprietà del 25enne anche se si erano lasciati.

Come confermato da fonti investigative a Fanpage.it, al momento dei fatti due erano da soli in casa. Per questo il 25enne è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti nelle scorse ore per ricostruire tutti i momenti precedenti alla caduta. Sul contenuto della sua versione dei fatti per il momento c'è stretto riserbo da parte degli investigatori.

Sulla vicenda il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo ha aperto un fascicolo di indagine affidando gli accertamenti ai carabinieri che stanno valutando eventuali profili di responsabilità. Il pm ha anche posto sotto sequestro l’appartamento, per consentire tutti i rilievi del caso. Per accertare i fatti, nelle scorse ore ascoltati anche tutti gli amici dei due giovani che avevano trascorso la sera con loro e potrebbero chiarire alcuni aspetti della vicenda.