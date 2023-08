Quando arriva l’anticiclone Bacco dopo il maltempo: temperature oltre i 30°C, le previsioni meteo Il maltempo in Italia ha le ore contate: il ciclone Poppea perde progressivamente energia sotto la spinta di Bacco, il nuovo anticiclone africano. Ecco quando arriverà e dove si toccheranno temperature oltre i 30°C.

A cura di Biagio Chiariello

Il ciclone Poppea, responsabile della fase di forte maltempo di questi ultimi giorni, si appresta a lasciare l'Italia lasciando spazio all'anticiclone africano Bacco. Per le prossime ore il clima sarà ancora piuttosto fresco, ma già da domani le previsioni meteo sono destinate nuovamente a cambiare.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha provocato danni soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord, le temperature torneranno gradualmente a risalire, riallineandosi alla media del periodo. Quindi ci sarà un ritorno del caldo, ma non in maniera eccessiva, come ha spiegato anche il colonnello Guidi a Fanpage.it. Infatti i valori termici di giorno saliranno sopra i 30°C, una cifra che potrà essere superata sulle Isole, Toscana, e Lazio nel corso del weekend.

Arriva l'anticiclone africano Bacco

Come anticipato, gli effetti dell'anticiclone africano Bacco saranno visibili da domani e per tutto il weekend: il primo fine settimana di settembre vedrà infatti il ritorno dell'alta pressione, con cieli soleggiati, tempo stabile e temperature in rialzo. Il clima sarà decisamente più caldo rispetto ai giorni scorsi, ma non eccessivo, garantendo sole al mattino e fresco la sera.

Ad essere investite da questo caldo ‘settembrino' saranno soprattutto le due Isole Maggiori, il Nord e gran parte del versante tirrenico, mentre sui settori adriatici (specie a sud), correnti più fresche provenienti dai Balcani mitigheranno questa nuova ondata di calore.

Le previsioni meteo del weekend: temperature in aumento

Il weekend sarà sicuramente caldo. Sole prevalente su tutta Italia, a parte qualche passaggio nuvoloso stratiforme del tutto innocuo. Le temperature saliranno sino attorno a picchi di 30-31 gradi in alcune zone del Centro-Sud, ma anche fino a 33-34 gradi in Sicilia e Sardegna

Quindi sicuramente un clima adatto per una gita al mare o una lunga scampagnate in montagna.

Ci attende un contesto meteo-climatico di stampo pienamente estivo che potrebbe durare almeno per gran parte della prossima settimana