Quando finirà il maltempo, le previsioni meteo del colonnello Guidi: “Temperature miti ma in rialzo” Nel corso della prossima settimana, le perturbazioni che hanno causato l’ondata di maltempo in Italia lasceranno spazio a temperature più miti. Le condizioni meteo potranno migliorare da giovedì. Le previsioni del tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Gabriella Mazzeo

Con la fine del mese di agosto e il rientro dopo le ferie estive, anche il temposembra essere cambiato in direzione di una rottura più decisa con il grande caldo. La perturbazione, con i suoi venti più freschi, sta attraversando il Paese, passando da Nord a Sud della penisola. Il mese di settembre sarà mite, con temperature lievemente più alte rispetto alla media. Il ciclone Rea (noto ai cittadini con il nome di Poppea) ha spazzato via il caldo torrido delle ultime settimane, abbassando alle temperature in Italia anche di 15 gradi in circa 36 ore.

"La perturbazione di questi ultimi giorni è stata piuttosto intensa, anche se comune alle medie latitudini del Mediterraneo. Il tempo potrebbe migliorare da giovedì 31 agosto con temperature in medio rialzo" ha spiegato a Fanpage.it il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi.

Quando migliorerà il tempo sulla penisola? Dobbiamo aspettarci ancora molta pioggia?

La perturbazione che ha portato il maltempo all'inizio del weekend al Nord e poi a seguire al Sud è di tipo extratropicale. È stata piuttosto intensa, anche se comune alle medie latitudini del Mediterraneo. Le piogge sono dovute al fatto che i venti più freschi hanno sostituito una massa d'aria molto calda e il contrasto con quelle temperature ha generato degli eventi come temporali, vento sostenuto e mare mosso.

La pressione atmosferica è diminuita molto e si è sviluppata sul golfo di Genova, tutte cose che gli esperti si aspettiano come rottura della stagione estiva. La perturbazione però ancora non si è esaurita

Quando miglioreranno le temperature?

Le temperature miglioreranno già da oggi, ma i progressi veri saranno visibili solo da giovedì 31 agosto. Nella nottata di ieri erano attesi temporali intensi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. giovedì possiamo dire che è finita.

Da giovedì però le cose miglioreranno: le temperature risaliranno dopo il drastico calo di queste ore e raggiungeranno gradualmente nel corso della settimana i 27 o 28 gradi. Non ci sarà più il caldo feroce delle ultime settimane.

Cosa possiamo aspettarci dal mese di settembre?

Dal punto di vista del clima, settembre sarà in linea con la norma. Le sue temperature saranno più o meno conformi alla media stagionale se non leggermente superiori.

Avremo una fase un po' più secca nella seconda settimana del mese, ma potremmo avere poi altre piogge tra terza e quarta settimana, dal 20 in poi.

Settembre non sarà un mese freddo, ma c'è la possibilità di forti piogge verso la terza settimana.