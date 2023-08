In arrivo una forte ondata di maltempo dopo il caldo, quando e dove pioverà: le previsioni meteo La calda estate 2023 ha le ore contate: in arrivo una fase di maltempo con calo termico e temporali e grandinate attesi al Centro-nord.

A cura di Redazione Meteo

Ultime ore di caldo intenso e afa, poi stop all’estate con l’arrivo di una forte ondata di maltempo che porterà temporali e grandinate. Se oggi, venerdì 25 agosto, sarà una giornata ancora di bel tempo su tutto il Paese, già da domani le cose inizieranno a cambiare, in particolare nelle regioni settentrionali. Il ciclone Poppea proveniente dal nord Europa scatenerà una violenta ondata di maltempo e un crollo delle temperature anche di 20 gradi rispetto a quelle attuali.

Quando e dove arriva il maltempo con temporali e grandinate

In particolare, secondo gli esperti meteo, a causa del ciclone in arrivo dal nord Europa tra sabato e domenica sono previsti i primi forti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia. Gli esperti segnalano anche la possibilità di nubifragi e grandinate con chicchi di grosse dimensioni.

"Quella che sta per arrivare sull'Italia è la classica perturbazione che prima si verificava intorno al 10 agosto e che adesso si è spostata alla fine del mese. Purtroppo c'è il rischio che possa associarsi a fenomeni meteorologici estremi, quindi a forti piogge e grandinate, per il fatto che entra in un contesto di temperature estremamente alte per cui il contrasto termico non fa altro che intensificare fenomeni che sarebbero anche abbastanza normali per la stagione", è quanto ha spiegato Giulio Betti a Fanpage.it.

Atteso anche un forte calo delle temperature: rispetto ai valori attuali, il termometro potrà scendere fino a 20 gradi. Al Sud Italia, invece, si potrebbe ancora verificare un leggero aumento termico nei prossimi giorni.

Quanto durerà l’ondata di maltempo in Italia

Sabato 26 agosto 2023 attesi al nord temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, e possibili grandinate. Anche domenica 27 agosto sarà una giornata di temporali più frequenti al nord e via via più diffusi e fortissimi da ovest verso est. Fino a quando andrà avanti questa fase di maltempo? Per il momento, le tendenze meteo parlano di un forte maltempo anche lunedì e martedì a causa del ciclone proveniente dal nord Europa che si abbatterà sull'Italia.