Maltempo, ecco il ciclone Poppea: allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali oggi 28 agosto Continua l’ondata di maltempo in gran parte dell’Italia, con la sola eccezione del Sud: per oggi 28 agosto sono state diramate allerte meteo in 15 Regioni.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Nord Italia resiste, con il ciclone Poppea che si prepara a scendere lungo lo stivale e a trasferirsi nelle Regioni del Centro. Perciò l'ondata che ha travolto il settentrione si sposterà verso il basso, ma senza arrivare al Sud, almeno per ora. Per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato nuove allerte meteo per la giornata di oggi, che coinvolgono quasi tutta la penisola con l'eccezione delle Regioni meridionali. Il ciclone è atteso nella Capitale, Roma, dove ci si aspetta un calo drastico delle temperature, mentre a essere coinvolte nelle allerte sono quasi tutte le Regioni del versante tirrenico.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla oggi: le regioni a rischio

Gran parte delle Regioni italiane sono interessate dalle allerte meteo diramate per oggi, 28 agosto, da parte della Protezione Civile. Nello specifico le allerte, pur di diversa entità, comprendono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Si va dall'allerta rossa a quella gialla, a seconda delle zone.

Maltempo, allerta meteo rossa oggi: Lombardia a rischio

L'allerta meteo rossa è stata diramata solamente per una zona della Lombardia, per rischio idrogeologico: la Valchiavenna. Già negli ultimi giorni è stata pesantemente colpita dall'ondata di maltempo, che rischia di metterla ulteriormente in ginocchio. Le altre allerte diramate dalla Protezione Civile sono tutte di livello minore.

Maltempo, allerta meteo arancione oggi: i territori coinvolti

Le Regioni coinvolte nelle allerte meteo arancioni sono diverse, questa la lista completa diramata dalla Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione). Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione). Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente. Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano. Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione). Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano. Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale. Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Maltempo, allerta meteo gialla oggi: le regioni colpite

Nel bollettino della Protezione Civile, per gran parte delle Regioni italiane è presente un'allerta gialla. Ecco la lista: