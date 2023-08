Meteo Roma e Lazio, in arrivo il ciclone Poppea: temporali e drastico calo delle temperature Da domani, lunedì 28 agosto, dovrebbe aprirsi un nuovo capitolo: addio caldo rovente, con temperature massime più basse anche di 10-15 gradi. Previsti forti temporali che potrebbero trasformarsi in intense grandinate.

A cura di Teresa Fallavollita

Caronte, Circe, Nerone, Poppea. No, non ci stiamo preparando per un compito in classe di storia o letteratura, ma semplicemente ripercorrendo l'estate appena trascorsa. Tra cicloni e anticicloni, la bella stagione è volata. Come ipotizzabile, anche quest'anno sono stati numerosi ed estremi i periodi di caldo intenso sulla nostra penisola, con Roma che si è sempre classificata tra le città con le temperature più elevate: dopo l'ondata di calore dello scorso luglio, le ultime settimane hanno nuovamente messo alla prova cittadini e turisti, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto picchi di oltre 37 gradi. Ma le condizioni meteo sembrano in procinto di cambiare drasticamente. Manca ancora un mese al 21 settembre: cosa ci attende per la restante parte dell'estate, quella della velata malinconia da rientro in città e al lavoro?

Nerone cede il posto al ciclone Poppea

L'estremo caldo, complice l'anticiclone africano Nerone che ha infuocato gran parte della penisola fino a questo weekend, sembra ormai agli sgoccioli. Secondo i meteorologi, infatti, ci attende un drastico cambiamento delle condizioni meteo, come nelle scorse ore si è già potuto notare in alcune aree del Nord. Quelle di oggi, domenica 27 agosto, dovrebbero essere le ultime ore di caldo torrido a Roma e, in generale, nel Lazio: ultimo giorno da bollino rosso nella Capitale, in attesa di un brusco calo delle temperature. L'anticiclone Nerone, infatti, sta per essere scalzato dal ciclone Poppea, di origine extratropicale. L'alta pressione quindi lascia spazio alla perturbazione in arrivo dal Nord Europa: previsto già da domani un complessivo peggioramento delle condizioni meteo, con l'arrivo di forte maltempo.

Temporali e drastico calo delle temperature

Piogge e temporali, già registrati nelle scorse ore al Nord, arriveranno fino a gran parte del Centro: secondo i meteorologi de IlMeteo.it, da domani lunedì 28 agosto anche la regione Lazio sarà interessata da intense perturbazioni che corrono il rischio di trasformarsi in forti grandinate. Nella Capitale, almeno fino a mercoledì, sono attesi fenomeni temporaleschi, con possibili locali nubifragi. Anche le temperature subiranno un drastico calo, che riguarderà soprattutto i valori massimi: mentre domani non dovrebbero superare i 27 gradi, martedì 29 agosto la colonnina di mercurio non dovrebbe salire addirittura sopra i 21 gradi. Un abbassamento di 10-15 gradi rispetto agli scorsi giorni.

Temporali previsti in tutta la regione, accompagnati da una generale diminuzione delle temperature che riguarderà tutte le province: nella giornata di martedì, a Rieti le temperature oscilleranno tra i 16 e i 17 gradi. L'ondata di caldo delle scorse settimane sembrerà quindi un lontano ricordo, anche se non è ancora detta l'ultima parola: l'estate potrebbe tornare a farsi sentire a inizio settembre, senza però toccare i roventi picchi dei giorni passati.