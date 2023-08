Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domenica 27 agosto per temporali: le regioni a rischio Dopo il gran caldo di questi giorni, riprendono maltempo e nubifragi. Il maltempo investirà prima il Nord dell’Italia. La Protezione civile ha valutato per domenica 27 agosto una allerta meteo gialla e arancione per temporali, rischio idrogeologico e idraulico su 5 regioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

È iniziata già sabato 26 agosto nelle regioni del Nord dell'Italia l'ondata di maltempo che porterà a un importante calo delle temperature dopo il caldo record degli ultimi giorni. Nella giornata di domani, domenica 27 agosto, continuerà l'ondata di piogge e precipitazioni che ha spinto la Protezione Civile a valutare l'allerta meteo arancione e gialla su diversi settori di 5 regioni per rischio temporali, idrogeologici e idraulici.

Sul sito della Protezione Civile è stata diramata l'allerta meteo arancione e gialla su 5 regioni per rischio temporali, idrogeologico e idraulico.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 27 agosto, sono state lanciate diverse allerte meteo arancioni per rischio temporali e idrogeologico nel Nord dell'Italia dopo il caldo record degli ultimi giorni.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Allerta gialla prevista per la giornata di domenica 27 agosto per rischio temporali, idrogeologico e idraulico su alcuni settori di 5 regioni italiane.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento

: Provincia Autonoma di Trento Valle d'Aosta : Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense Lombardia : Nodo Idraulico di Milano

: Nodo Idraulico di Milano Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagn a: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

a: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani domenica 27 agosto

La fine del mese di agosto apre le porte ad aria più fresca al Nord con temperature in calo e piogge che, almeno fino a lunedì 28, potrebbero essere oggetto di allerte meteo. L'arrivo del ciclone Poppea darà filo da torcere al nostro Paese fino ai primi giorni di settembre, quando le temperature torneranno a stabilizzarsi.

Il tempo sarà in rapido peggioramento al Nord con l'arrivo di nubi e temporali a tratti molto forti. Grandine anche grossa e nubifragi diffusi a partire da ovest verso est in serata. Ancora bel tempo altrove, ma in nottata peggiorerà in Toscana e in Sardegna. Calo termico al Centro-Nord.

Ancora caldo al Sud, con temperature in rialzo, cieli soleggiati e mari poco mossi. Temperature massime in aumento, più sensibile la Puglia, dove soffieranno venti di Scirocco. Mari generalmente poco mossi e caldi.