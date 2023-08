Maltempo oggi e allerta meteo in Italia: frane, nubifragi e forte vento da Nord a Sud Gli aggiornamenti e le ultime notizie di oggi, martedì 29 agosto 2023, sui danni del maltempo e le allerte meteo in Italia. Dopo i disagi al Nord, il ciclone Poppea si sposta verso il Centro.

A cura di Susanna Picone

Nuova allerta meteo rossa su parte della Lombardia, allerta arancione su tre regioni, gialla in 14 regioni: anche quella di oggi, martedì 29 agosto, sarà una giornata di maltempo su gran parte dell’Italia. L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile per oggi riguarda praticamente tutta la penisola, da Nord a Sud.

Già ieri il Paese è stato duramente colpito dal maltempo, che ha messo a dura prova soprattutto le regioni settentrionali. Il ciclone Poppea, arrivato dal Nord Europa, si è abbattuto sulle regioni dell'arco alpino portando temporali e anche un freddo fuori stagione.

E secondo le previsioni del colonnello Giuliacci, dopo il Nord le piogge interesseranno in queste ore anche il Centro-Italia e poi il Sud, dove il maltempo durerà almeno fino alla fine della settimana.

Leggi anche Weekend di maltempo e allerta meteo sull’Italia, in Friuli Venezia Giulia pioggia e alberi sradicati

Frana in Savoia, sospesi i collegamenti Italia Francia

Una enorme frana si è abbattuta sull'autostrada A43, nella Savoia francese, provocando l'interruzione parziale del traffico sull'arteria verso il sud e la sospensione del traffico ferroviario tra Francia e Italia. Il traffico ferroviario tra i due Paesi resterò chiuso per un periodo ancora indefinito: si ipotizza uno stop di una settimana.

Frana a Cortina d’Ampezzo, decine di evacuati

Il ciclone Poppea è piombato sull'Italia dal Nord Europa e fatto registrare danni e disagi nelle regioni dell’arco alpino portando temporali e un forte calo delle temperature. Al Sestriere è stata registrata anche una nevicata che ha determinato l'intervento degli spazzaneve per il ripristino della viabilità e la neve ha causato danni e difficoltà anche nel Cuneese, dove alcune auto sono rimaste bloccate.

A Cortina d'Ampezzo, al Passo Tre Croci, una frana di fango e terra ha minacciato alberghi e case e portato all'evacuazione di 70 persone. In Valtellina, l'esondazione del torrente Frodolfo ha causato l'allagamento di alcune strade e anche qui l'evacuazione di decine di persone.

Lombardia e Liguria sotto la pioggia, bomba d’acqua a Trieste

A Milano in due giorni sono caduti 79 millimetri di pioggia, a Genova oltre 100 millimetri in 24 ore. Una bomba d’acqua ieri ha colpito anche Trieste: sono saltati tombini e questo ha causato allagamenti in città. A Ossana, in provincia di Trento, un campeggio è stato evacuato e sono state chiuse alcune strade.

In Piemonte una frana di terra e fango si è verificata a monte della carreggiata della Strada Provinciale 99 di San Raffaele Cimena, nella zona collinare del Chivassese. A Bardonecchia restano osservati speciali i corsi d'acqua.

Allerta meteo, le regioni a rischio oggi

Per oggi è stata dichiarata allerta meteo rossa su un settore della Lombardia; l'allerta meteo arancione è stata diramata per 3 regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto e ancora Lombardia, allerta meteo gialla per ben 14 regioni. Sono Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise,Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.