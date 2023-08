Frana a Bisuschio, rocce superano le reti di protezione e cadono vicino alle case: evacuate 4 famiglie Sedici persone sono state evacuate nella tarda serata di ieri, lunedì 28 agosto, in seguito a una frana. Alcune rocce sono precipitate vicino alle case di Bisuschio superando le reti di protezione.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro famiglie, in tutto 16 persone, hanno dovuto evacuare la propria abitazione nella serata di ieri, lunedì 28 agosto. A causa delle forti e abbondanti precipitazioni delle ultime ore, infatti, dal versante montano di via Massimo d'Azeglio a Bisuschio alcune grosse pietre si sono staccate precipitando nelle vicinanze di alcune abitazioni.

Una delle rocce precipitate in via Massimo d’Azeglio a Bisuschio (foto dei vigili del fuoco)

Per precauzione, i vigili del fuoco hanno ritenuto necessario per le famiglie che vivono in quelle zone abbandonare gli edifici almeno per una notte. Intanto, l'allerta rossa rimane fino alle 9 di questa mattina nella zona delle Prealpi varesine, dopodiché le condizioni metereologiche dovrebbero migliorare.

La frana di Bisuschio

Le rocce che si sono staccate ieri sera a Bisuschio sono riuscite a superare le reti di protezione. Per questo motivo, considerate anche le dimensioni di quelle pietre, i vigili del fuoco di Varese hanno fatto evacuare le abitazioni sottostanti.

Il versante montano da dove si sono staccate le rocce (foto dei vigili del fuoco)

I pompieri sono intervenuti con un'autopompa per fare un sopralluogo, poi sono stati raggiunti anche dal vicesindaco Angelo Conti per i provvedimenti di competenza. In un primo momento sono state fatte evacuare tre famiglie, ma a seguito di ulteriori valutazioni si è deciso di evacuarne quattro per un totale di 16 persone coinvolte. A parte qualche danno che dovrà essere calcolato, non si sono registrati feriti.

Allerta rossa e meteo in miglioramento

Come ha fatto sapere Regione Lombardia in un comunicato, l'allerta rossa rimane fino alle 9 di oggi, martedì 29 agosto, nelle zone della Valchiavenna, del Lario e, appunto, delle Prealpi varesine. Poi nel corso della giornata dovremmo assistere a un miglioramento delle condizioni metereologiche e dovranno essere effettuate altre valutazioni.

Intanto, è emerso che nelle ultime 24 ore nella provincia di Varese sono caduti 151 mm di pioggia. In particolare, nel Varesotto e in Valchiavenna nelle ultime 48 ore ne sono caduti oltre 200.