Quando finisce il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati spiega che da domani, martedì 29 agosto, si tornerà a un clima più stabile e asciutto. Le precipitazioni di questi giorni porteranno a un netto calo di temperature a Milano e in tutta la Lombardia.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Il maltempo a Milano e in Lombardia ha le ore contate. Dopo i temporali dello scorso weekend che hanno creato diversi problemi in città e non solo, ci attende una settimana in cui le precipitazioni saranno sempre più rare e il caldo più sopportabile. Prima, però, dobbiamo superare questo lunedì 28 agosto in cui rovesci intermittenti e più o meno intensi interesseranno il capoluogo lombardo e le zone delle Prealpi e delle Alpi, con alcune zone dove vige ancora l'allerta rossa della Protezione civile. "L'aspetto positivo di questo peggioramento è che le temperature si stanno abbassando", spiega a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert, "però dobbiamo pagarle con fenomeni estremi che trovano energia nel calore e nell'umidità che ci siamo portati avanti per giorni".

Le previsioni meteo per oggi a Milano e in Lombardia

Nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, in alcune zone ci sono state precipitazioni meno intense di quanto si temeva, anche se di notte ci sono stati comunque diversi temporali. "Essendo un flusso meridionale quello che sta trascinando le nuvole verso il nord", osserva Galbiati, "a farne maggiormente le spese è stata soprattutto la Liguria. Mentre in Lombardia gli accumuli maggiori sono stati registrati in particolare tra le Prealpi e le Alpi".

I rovesci, quindi, sono andati ad aggiungersi alla fusione rapida e precoce dei ghiacciai provocata dalle alte temperature delle scorse settimane, quando lo zero termico era oltre i 5mila metri. In questo modo, si stanno creando situazioni critiche in tutte le aree in cui ci sono corsi d'acqua alimentati dai ghiacciai, come il torrente Frodolfo.

La giornata di oggi, lunedì 28 agosto, ci saranno altri rovesci, più o meno intensi e intermittenti. Questi, afferma il meteorologo, proseguiranno anche fino a notte inoltrata.

Da martedì 29 agosto si abbassano le temperature in Lombardia

A partire già da domani mattina, martedì 29 agosto, la situazione migliorerà decisamente. "Il vortice di perturbazione si allontanerà", spiega Galbiati, "quindi produrrà ancora instabilità nel nord-est e al centro, ma in Lombardia ci sarà un netto miglioramento". I temporali porteranno un calo di temperature anche sotto la media soprattutto nei valori minimi.

Fino alla fine di questa settimana, non dovrebbero esserci altre precipitazioni di rilievo e ci attende un periodo abbastanza stabile e asciutto, per quanto riguarda l'umidità. "Non tornerà il caldo fastidioso degli ultimi giorni", assicura il meteorologo, "la massima a Milano potrebbe tornare sui 25-27 gradi, quindi decisamente sopportabile, con le minime tra i 15-18 gradi".