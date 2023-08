Quando torna il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo e le zone a rischio Da giovedì sera sono previsti nuovi temporali su Milano, ma la Lombardia non sarà la regione più colpita dal maltempo. Il meteorologo Flavio Galbiati spiega a Fanpage.it le previsioni meteo per il weekend.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

In arrivo il maltempo su Milano e Lombardia dal 3 agosto. Il capoluogo lombardo dovrà prepararsi alla pioggia quando sta facendo ancora i conti con i danni provocati dai nubifragi degli scorsi giorni. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Torneranno tornado e grandine in Lombardia? Lo ha svelato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Cosa succederà nei prossimi giorni?

Sta cambiamo il meteo in tutta Italia. Da giovedì il Nord Italia sarà raggiunto da una perturbazione intensa: questo vortice ciclonico ha una struttura che determinerà una nuova ondata di maltempo e che metterà fine al caldo dovuto al ciclone africano al centro Sud.

Quando arriverà questo maltempo?

La giornata di domani, mercoledì 2 agosto, sarà la giornata più bella della settimana. Nessuna pioggia prevista, forse solo un po' di nuvole sparse al Nord ma nulla di importante. Le cose cambiano giovedì 3 agosto quando è previsto un peggioramento: dalla Alpi scenderanno dei temporali che si estenderanno soprattutto fino al Nord Est. Le regioni più colpite quindi saranno come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Anche le Alpi e le Prealpi sono coinvolte. Al momento non risultano temporali violenti in pianura.

Venerdì 4 agosto l'instabilità passa verso il Centro Italia. L'aria più fresca con venti che accompagnano questa perturbazione porterà un cambiamento anche delle temperature. Sabato i venti più freschi arriveranno fino al Sud, dove si interromperà il caldo anomalo di questi giorni.

La Lombardia quindi non sarà una delle zone più critiche, ma qui cosa dovremo aspettarci?

In Lombardia ci dovremo aspettare maltempo, ma le perturbazioni non saranno fra le più violente d'Italia. Domani sole, poi arriverà l'instabilità a fine giornata di giovedì: interessate sono soprattutto Alpi e Prealpi, ma non è escluso che i temporali arriveranno anche in pianura. Lo scopriremo con esattezza poche ore prima. Solo all'ultimo. Anche da noi le temperature saranno in calo venerdì: a Milano le temperature non andranno oltre i 23 gradi di massima. Poi sabato si rialzeranno.

I temporali saranno violenti come i nubifragi degli scorsi giorni? Si riformeranno supercelle in Lombardia?

Nelle regioni di Nord Est è molto probabile che ci saranno supercelle, in Lombardia sarà difficile. Arriveranno temporali, ma non così forti: non ci sono condizioni da creare supercelle. Possono arrivare anche venti forti, ma inquirenti questo caso la nostra regione non sembra la zona d'Italia colpita dai fenomeni più intensi.