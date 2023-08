Arriva il ciclone Circe, quando torna il maltempo e dove calano le temperature: le previsioni meteo Che tempo farà nei prossimi giorni? A partire da giovedì 3 agosto, secondo le ultime previsioni meteo, arriva sull’Italia il ciclone Circe che prima al Nord e poi nel resto d’Italia porterà temporali, forte vento, grandinate e addirittura la possibilità di una spolverata di neve sulle Alpi, trasformando momentaneamente l’estate in autunno.

A cura di Ida Artiaco

Dopo il caldo degli ultimi giorni l'Italia si prepara a vivere una breve pausa dall'estate: secondo le previsioni meteo, infatti, sta per arrivare sulla Penisola il ciclone ribattezzato Circe che porterà temporali e maltempo con grandine e vento oltre ad un sensibile abbassamento delle temperature fino a 12 gradi, in particolare al Nord. Ma la tendenza a un clima più autunnale sarà presente ovunque nel corso del prossimo weekend.

Quando e dove arriva il ciclone Circe

Complice l'arrivo di aria più fresca dal Nord Europa, a partire da giovedì 3 agosto in tutta Itala, ma in particolare al Nord, ci sarà un abbassamento delle temperature, che si terranno sotto i 30 gradi centigradi. Il ciclone Circe trasformerà l'estate in autunno, con temporali associati a probabili grandinate e colpi di vento sulle regioni settentrionali. Occhi puntati soprattutto su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Non si può escludere la formazione di supercelle temporalesche e addirittura una spolverata di neve sulle Alpi oltre i 2400 metri.

Calo termico in arrivo anche al Sud nel weekend

Venerdì 4 agosto l'instabilità arriverà anche al Centro e durante il weekend ci sarà un calo termico significativo al Sud, fino a 10 gradi rispetto a quelle segnate all'inizio della settimana.

L'anticiclone africano torna prima di Ferragosto

La fase temporalesca, però, non durerà molto, per buona pace di coloro che partiranno per le vacanze estive: dopo il 12 agosto, quindi poco prima di Ferragosto, l'anticiclone africano farà il suo ritorno sull'Italia, come aveva già spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci. Farà caldo ma sarà meno intenso di quello che è stato registrato nelle ondate di calore di luglio.