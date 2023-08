Maltempo in Lombardia, allerta meteo rossa: frane e esondazioni tra Sondrio e Como Prosegue l’ondata di maltempo in Lombardia: in Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali e Laghi e Prealpi Varesine è scattata l’allerta rossa per rischio idrogeologico. A Sondrio è infatti esondato il torrente Frodolfo mentre a Blevio ci sono state frane e smottamenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta interessando diverse regioni italiane, tra le quali anche la Lombardia. Dopo le elevate temperature degli scorsi giorni, a Milano e su tutto il territorio si sono registrate piogge e forti raffiche di vento. Non sono mancati i danni e i disagi per i cittadini: ancora una volta abbiamo assistito ad alberi sradicati e tetti divelti.

Oggi, lunedì 28 agosto, la situazione sarà più preoccupante. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico in Valchiavenna partita da ieri, domenica 27 agosto e che durerà almeno fino a martedì 29 agosto, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali. In altre zone della Lombardia è stata diramata allerta arancione e gialla.

torrente Frodolfo

Allerta meteo rossa a Sondrio, Varese e Como

Le province di Sondrio, Varese e Como sono i territori che più stanno subendo danni a causa dell'ondata di maltempo. A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo e sono state evacuate una decina di famiglie. Sono state chiuse strade e isolate zone. Peggiora la situazione nella provincia di Como dove le immagini impressionanti mostrano un fiume di fango che invade le strade e trascina automobili. Proprio in queste zone è scattata l'allerta rossa. In Valchiavenna è iniziata alle 18 di ieri e terminerà alle 9 di domani. Laghi e Prealpi Varesine è scattata alle 12 di oggi e terminerà alle 9 di domani. Stessa cosa per Lario e Prealpi Occidentali.

Leggi anche Quando torna il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo e le zone a rischio

Fonte: Davide Rossi, Facebook

Allerta meteo arancione e gialla in Lombardia: le zone a rischio

Sempre oggi troviamo allerta arancione per rischio idraulico in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Nodo Idraulico di Milano. In altre zone della Lombardia è stata prevista allerta gialla per rischio idraulico. Si tratta di: Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie Bergamasche, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Appennino Pavese.

Scattata anche l'allerta arancione per temporali nelle zone dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese. Per i temporali meno grave in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica dove invece c'è allerta gialla.

Allerta gialla per vento forte in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.

A Milano alberi sradicati e tetti scoperchiati

Durante il weekend a Milano e in altre città lombarde si sono registrati notevoli danni. Nell'hinterland milanese, per esempio, diversi alberi sono caduti e alcuni tetti sono stati divelti. I vigili del fuoco sono intervenuti in centinaia di abitazioni e in aree. A Vigevano, in provincia di Pavia, è stata sradicata la copertura del Duomo e diversi alberi sono caduti su alcune automobili. Sempre oggi il Parco Idroscalo resterà chiuso per l’intera giornata a scopo precauzionale a causa dell’allerta meteo. Sempre a causa dei danni per il maltempo di questa notte, la linea ferroviaria fra Treviglio e Cremona è rimasta bloccata per tre ore. Più precisamente fra Treviglio e Castelleone.

La circolazione è ripresa intorno alle 8:50. Cinque treni sono stati cancellati, per tre è stato limitato il percorso e due hanno avuto ritardi fino a tre ore.