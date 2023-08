Allerta meteo a Milano, il maltempo continua anche oggi e domani: sorvegliati Seveso e Lambro Non finisce l’ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha di nuovo interessato Milano e Lombardia, provocando ancora una volta svariati danni: domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto sono previste ancora intense piogge con raffiche di vento su tutta la Regione. “Preoccupazione per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro”

Non finisce certo qui l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha di nuovo interessato Milano e l'intera Lombardia (con particolare accanimento sull'area a Sud Ovest), provocando ancora una volta svariati danni ad abitazioni, cantieri, automobili e traffico cittadino: l'ultimo bilancio parla, tra le altre cose, di quasi 200 interventi dei vigili del fuoco tra tetti scoperchiati, alberi caduti, blackout. Anche nei prossimi giorni infatti, e in particolare oggi domenica 27 agosto e domani lunedì 28 agosto, sono previste piogge con forti raffiche di vento e temporali su tutta la Regione.

Non accennano a fermarsi insomma le tempeste tropicali di questa estate 2023 in Lombardia, che mercoledì 23 agosto ha registrato la giornata più calda della sua storia recente (temperatura media 33 gradi). Dopo la devastazione del 25 luglio scorso, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano, provocando inoltre 4 vittime in provincia, sale la paura per un fenomeno atmosferico sicuramente fuori dal comune, che da mesi vede alternarsi forti manifestazioni di maltempo e caldo africano.

Così, nel frattempo, a Milano città vige ancora il divieto di frequentare i parchi pubblici cittadini. Mentre le autorità comunali invitano alla massima prudenza: "Le intense piogge previste oggi pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e lunedì, preoccupano anche per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro", ricorda l'assessora Elena Grandi. "Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione".

E ancora. "Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".