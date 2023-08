Il 23 agosto 2023 è stato il giorno più caldo di sempre a Milano A Milano, dal 1763, non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33 gradi: il 23 agosto 2023 ha superato il precedente primato di 32.8 gradi, registrato l’11 agosto 2003.

È ufficialmente record. In 260 anni di storia, non ha mai fatto così caldo a Milano come il 23 agosto di quest'anno: lo rende noto Arpa Lombardia spiegando che, da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura (ovvero dal lontano 1763) non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33 gradi come quella di mercoledì scorso, che ha superato il precedente primato di 32.8 gradi, registrato l'11 agosto 2003.

La lunga e intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo registrare diffusamente in pianura e sulla bassa montagna valori massimi tra 35 e 39 gradi (con notti tropicali intorno ai 28 gradi), e sfiorando in qualche caso anche i 40 gradi: è il caso ad esempio della Bassa Padana in pianura, con la campagna tra Lodi, Cremona e Pavia.

Le centraline di Arpa Lombardia, infatti, hanno registrato temperature bollenti anche nella montana Sondrio (36 gradi) e ben 15 gradi sulle vette a 3mila metri di altezza (con 30 gradi a Bormio). 39 gradi infine sono stati segnalati anche tra alcuni comuni della zona di Milano e Monza, e tra il capoluogo e il Basso Varesotto (Busto Arsizio). Milano città ha trascorso un'intera settimana a 38 gradi, così come il Bresciano, la Bergamasca e Lecco. A Como e nei centri vicino ai laghi la colonnina ha invece raggiunto "solo" quota 37 gradi.