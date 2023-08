Meteo ferragosto a Milano e in Lombardia, torna il caldo afoso: le previsioni fino al 15 agosto Da oggi venerdì 11 agosto è in arrivo l’Anticiclone Nordafricano che porterà anche a Milano e in Lombardia sole e caldo almeno fino a Ferragosto: le temperature raggiungeranno i 35 gradi.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

Dopo alcuni giorni di calo delle temperature, in Lombardia torna il caldo stagionale. Da oggi, venerdì 11 agosto, arriva in Italia l'anticiclone africano che porterà sole e caldo, con temperature in aumento, almeno fino a Ferragosto. A Milano si arriverà a raggiungere i 35 gradi nella giornata del 15 agosto. Pioggia e temporali saranno possibili solo sulle Alpi, ma non arriveranno a raggiungere la pianura. Ecco cosa prevede nel dettaglio il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert.

Le previsioni meteo a Milano per ferragosto 2023

Secondo l'esperto da oggi ritorna l'alta pressione in rinforzo e ancora una volta l'Anticiclone Nordafricano che "darà il via alla terza ondata di calore della stagione, che sembra duratura, ma senza i picchi di caldo estremo di quella di luglio". Poi aggiunge: "Il clima gradevole degli scorsi giorni lascerà il posto ad un caldo più intenso e afoso, e anche di notte aumenterà il disagio". Galbiati infine assicura sole e caldo a Ferragosto anche a Milano: "Per il 15 agosto non sono previsti cambiamenti: a Milano ci sarà il sole con una temperatura massima sui 35 gradi. Non mancheranno quindi caldo e afa. Sulle Alpi invece sono previsti possibili brevi rovesci o isolati temporali pomeridiani nei prossimi giorni, ma non sembra che possano sconfinare il pianura".

Temperature fino ai 35 gradi in Lombardia

Milano e il resto della Lombardia vivrà il caldo con valori nuovamente superiori alle medie climatiche. L'alfa però non toccherà il caldo estremo dello scorso luglio che è stata la causa anche di importanti nubifragi e temporali. Le temperature non supereranno i 35 gradi: segno che l'ondata di caldo non sarà esagerata e che le temperature saliranno nuovamente dopo il clima mite dei giorni scorsi.