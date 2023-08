Allerta caldo mercoledì 23 agosto a Milano: domani ancora bollino rosso È ancora allerta caldo a Milano e in Lombardia: domani sarà una nuova giornata da bollino rosso. Le temperature raggiungeranno i 38 gradi.



È ancora allerta caldo in Lombardia e a Milano. Nella giornata di domani, mercoledì 23 agosto, nel capoluogo meneghino sarà raggiunta una temperatura di 38 gradi. Nella notte aumenterà inoltre l'afa. Per domani il ministero della Salute ha previsto il bollino rosso. Sarà lo stesso anche per la giornata di giovedì 24 agosto.

Quando si abbasseranno le temperature a Milano

Il caldo afoso proseguirà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature si dovrebbero abbassare dalla prossima settimana quando le massime si attesteranno attorno ai 30 gradi. Considerate le ondate di calore, le Istituzioni hanno chiesto ai cittadini cautela e attenzione. Le varie agenzie di tutela della salute hanno diffuso le linee guida da rispettare in casi simili.

Cosa fare in caso di ondate di calore: il supporto di Ats Milano

Ats Milano, per esempio, prevede un incremento di ricoveri. Potrebbero esserci, purtroppo, casi di mortalità mortalità per i soggetti a rischio. Per questo è necessario prestare la massima attenzione soprattutto per alcune categorie come persone anziane, neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza, persone con malattie croniche, con disturbi psichici gravi, con ridotta mobilità e non autosufficienti o che assumono alcuni tipi di farmaci che possono aumentare il rischio di eventi legati al caldo.

Ancora anche coloro che fanno uso di alcol o droghe, che svolgono un lavoro all'aria aperta o che vivono in condizioni socio-economiche disagiate. Per i soggetti a rischio in caso di necessità è fondamentale non modificare autonomamente le terapie in corso. Sarà fondamentale contattare il proprio Medico di medicina generale.

Per ogni eventualità, i cittadini che risiedono a Milano possono contattare il numero 020202 che sarà attivo dal lunedì al sabato e dalle 8.00 alle 18.00. Il servizio sarà disponibile fino al 31 agosto. Sarà possibile chiedere assistenza domiciliare come consegna di pasti o prodotti per l'igiene. Gli operatori possono fornire supporto e anche un monitoraggio telefonico.