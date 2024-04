video suggerito

Maltempo a Milano, scatta allerta gialla per vento: le indicazioni del Comune Da mezzanotte scatterà l’allerta gialla per vento a Milano. La Protezione Civile invita a non sostare nei parchi, nei viali alberati e nei pressi di impalcature, dehors e tende. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 9 aprile, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per vento sul territorio di Milano che proseguirà nelle successive 24 ore. La misura scatterà a mezzanotte.

Le indicazioni del Comune

Il Comune, attraverso una nota stampa, invita i cittadini a non sostare – durante il periodo di allerta – sotto gli alberi nei parchi, nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Fondamentale è la messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il centro operativo comunale della Protezione civile, inoltre, sarà attivo per monitorare eventuali criticità.

Le previsioni in Lombardia per domani mercoledì 10 aprile

Per domani, mercoledì 10 aprile, ci sarà maltempo su tutta la regione. Dal pomeriggio interesserà soprattutto la Pianura, l'Appennino e le Prealpi Centro-Orientali. Nella notte le precipitazioni – così come specificato da Arpa – saranno di intensità da moderata a localmente forte. In particolare sulle aree a Nord-Ovest, l'Alta Pianura e le Prealpi Centro-Orientali.

Le precipitazioni dureranno anche al mattino e nel pomeriggio interesseranno particolarmente le Prealpi Centro-Orientali e Pianura Orientale. Nella notte le raffiche di vento saranno particolarmente forti sulle zone a Nord Ovest, sull'Alta Pianura Occidentale e parzialmente sul Garda. Al mattino interesseranno tutta la regione mentre al pomeriggio saranno prevalenti su Prealpi Orientali e pianura orientale. Si placheranno in serata.

Le allerte meteo nel resto della Lombardia

Dalle 14 di oggi l'allerta gialla per vento è iniziata in Valchiavenna. A mezzanotte interesserà: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Bassa Pianura Centro Occidentale, Laghi e Prealpi Orientali, Alta Pianura Orientale.

Dalle 21 di questa sera ci sarà allerta gialla per rischio idrogeologico in Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali. Da mezzanotte interesserà: Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.

Alle 14 di oggi è partita l'allerta gialla per temporali in Lario e Prealpi Occidentali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale. Da mezzanotte partirà invece sulle Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali