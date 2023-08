Quanto dura il caldo in Italia, le previsioni meteo di Giuliacci: “Temperature non eccezionali” Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it indicano che per l’Italia non sarà un caldo eccezionale. “Escluderei che si possano raggiungere i 40 gradi” ha spiegato l’esperto, rivelando inoltre che la fase di bel tempo non durerà a lungo.

A cura di Antonio Palma

“Nessuna ondata di caldo terrificante”, quelle a cui assisteremo nei prossimi giorni in Italia saranno “temperature da caldo moderato e non eccezionale”, lo ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato la situazione meteorologica nel nostro Paese tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Un aumento delle temperature moderato, dunque, e che non durerà a lungo visto che sarà seguito poi da una ondata di maltempo con temporali anche intensi e crollo termico.

Quanto durerà la nuova ondata di caldo e quando ci sarà il picco

“È in atto questa ondata di caldo che qualcuno descrive come terrificante ma la realtà è che su 120 stazioni ufficiali solo 5 ieri avevano superato i 34 gradi quindi non è un caldo eccezionale ma un caldo moderato. Detto questo, l’apice di questo caldo lo avremo tra il 19 e il 24 di agosto quando avremo giorni in cui le temperature potranno superare i 35 gradi nel 10% delle città italiane, ma l’85-90% delle città non andrà oltre i 35 gradi. In alcune città si raggiungeranno i 36 e i 37 gradi ma solo qualche città potrà toccare punte di 38 gradi ed escluderei che si possano raggiungere i 40 gradi” ha spiegato Giuliacci, aggiungendo: “Questo caldo non è di origine africana, il motore di questa corrente di aria calda è l’anticiclone africano che però pesca aria dall’Atlantico vicino all’equatore che è calda ma non come quella proveniente dal Sahara”.

Quando torna il maltempo: "Calo delle temperature a fine agosto"

Il caldo inoltre avrà durata breve, spazzato via dal maltempo e da temporali nell’ultima settimana di agosto. “Dal 25-26 agosto avremo un brusco calo delle temperature anche di dieci gradi al centro nord e di cinque o sei gradi al sud” ha rivelato infatti l’esperto meteorologo. Tutta colpa di “una fase temporalesca che dal 27 agosto fino al 3 di settembre rinfrescherà tutta l’Italia”. In questa seconda parte di agosto “in pratica avremo due fasi, una fase di caldo già iniziata con apice tra 19 e il 24 e poi brusco crollo delle temperature ovunque e una fase temporalesca”. Da questo punto di vista, il contrasto termico tra suolo e aria darà luogo a temporali violenti. “Quando abbiamo un suolo così riscaldato dobbiamo metterete in conto che su cento temporali venti saranno cattivi cioè o con venti forti che scoperchiano le casa o con nubifragi intensi in poche ore oppure ancora con grandine di diversi centimetri” ha concluso Giuliacci.