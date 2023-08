Maltempo in Lombardia, esonda torrente Frodolfo a Sondrio: evacuate alcune case Nella giornata di oggi, lunedì 28 agosto, è esondato il torrente Frodolfo a Valdisotto, nella provincia di Sondrio. Sono state evacuate alcune abitazioni che si trovano nella frazione di Santa Lucia. Da ieri, in tutta l’area della provincia di Sondrio, è stata diramata un’allerta rossa per rischio idrogeologico.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook, Nicola Faifer Comitato Pro Olimpiadi Sostenibili

È esondato il torrente Frodolfo a Valdisotto, nella provincia di Sondrio. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area. Nel frattempo sono state evacuate alcune abitazioni che si trovano nella frazione di Santa Lucia. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite. L'episodio si è verificato proprio nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto. La Protezione Civile sta monitorando anche il torrente Mallero. Per tutta l'area della Valtellina è stata diramata, dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, l'allerta meteo rossa per rischio idrogeologico.

Maltempo a Sondrio: chiuse piste ciclabili e strade, frana a Prata Camportaccio

Il maltempo sta interessando tutta la Lombardia: da oltre 24 ore, il territorio è stato colpito da forti piogge e raffiche di vento. Nelle ultime ore è soprattutto l'area di Sondrio a essere maggiormente in sofferenza. E infatti, per precauzione, sono state chiuse diverse piste ciclabili tra Valtellina e Valchiavenna. Stessa cosa è accaduto per alcune strade: molte, infatti, hanno subito deviazioni di traffico. A Prata Camportaccio si è verificata una piccola frana. Oltre al Frodolfo, resta monitaro il Mallero.

Anche in altre province della Lombardia si sono registrati diversi danni. Nella provincia di Milano sono state scoperchiate alcune abitazioni e sradicati diversi alberi. I vigili del fuoco sono a lavoro per rispondere a tutti gli interventi e le segnalazioni. A Vigevano, comune in provincia di Pavia, è volata via la copertura del Duomo. Alcuni alberi hanno schiacciato diverse automobili. A causa del maltempo di stanotte si sono inoltre registrati ritardi sulla linea tra Treviglio e Cremona, poi ripristinati grazie all'intervento dei tecnici.

Leggi anche Quando finisce il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo

Allerta meteo arancione e gialla in Lombardia

A rischio anche altre zone della Lombardia. È stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico in Medio e Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano e Appennino Pavese. È invece allerta gialla per rischio idrogeologico in Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Centro-Occidentale e Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.

È scattata poi l'allerta arancione per rischio temporali in Medio e Bassa Valtellina, in Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Bassa Pianura Occidentale, Centro-Occidentale, Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale, Nodo Idraulico di Milano e Appennino Pavese. Prevista allerta arancione per rischio idrigo sul nodo idraulico di Milano. Prevista allerta gialla per rischio idrico in Medio e Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale e Alta Pianura Orientale e Appennino Pavese.

Allerta gialla per vento forte in Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali, Bassa Pianura Occidentale, Centro Orientale e Pianura Orientale, Pianura Centrale e Alta Pianura Orientale e Appennino Pavese.