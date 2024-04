Il video della slavina in Valmalenco: dopo il maltempo a Milano preoccupano le valanghe in Lombardia Il maltempo a Milano e in Lombardia sembra essere finito, ma il video di una slavina in Valmalenco lancia l’allarme per possibili valanghe dalle montagne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scade nella mattinata di oggi, lunedì 1 aprile, l'allerta arancione per rischio idrogeologico diramata nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile a causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute su Milano e la Lombardia. Nel primo pomeriggio dovrebbe, infatti, spuntare il sole, ma già dalle prime ore del mattino sembrano essere cessate le precipitazioni. Proprio per questo, però, ora c'è il rischio di valanghe.

Le previsioni per la giornata di oggi

Sembra essere rientrata l'allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e l'allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali diramata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione. L'ondata di maltempo prevista per Pasqua sulla regione risulta quindi in attenuazione e le piogge della notte sono state meno intense di quanto previsto.

Nessuno dei due fiumi più a rischio esondazione (il Lambro e il Seveso) si sono neanche avvicinati alla soglia critica. Ma in generale non si sono registrati danni particolari, com'era successo nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo. Inoltre nel corso della giornata di oggi il tempo dovrebbe ulteriormente migliorare.

Rischio valanghe in montagna

Tuttavia proprio le condizioni meteo degli ultimi giorni, unitamente alle abbondanti nevicate in quota, hanno generato un rischio di quarto grado per possibili valanghe nelle zone montuose della Lombardia. In particolare in Valmalenco. Non a caso la sindaca di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, ha disposto la totale chiusura della strada per Chiareggio.

Proprio in quella zona, infatti, il Rifugio Del Grande – Camerini ha diffuso un video in cui si vede uno smottamento di neve.