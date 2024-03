video suggerito

Temporali e vento forte a Milano: scatta anche l’allerta arancione Prosegue l’allerta meteo gialla a Milano per temporali e vento forte. Dalle 18, invece, passerà da gialla ad arancione per rischio idrogeologico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, è scattata l'allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte a Milano. A diramarla è stata la Protezione civile regionale della Lombardia. Dalle 18 di oggi passerà invece da giallo ad arancione per rischio idrogeologico.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. La stessa misura è già in vigore dalle 12 di ieri in Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Dalle 9 di oggi lo è sui Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e Orobie Bergamasche.

Sempre dalle 18 di oggi ci sarà l'allerta arancione per rischio idrogeologico anche in Valchiavenna e Media-Bassa Valtellina, che coprono il territorio della provincia di Sondrio.

Dalle 18 di ieri è stata diramata per vento forte sull'Appennino Pavese. La stessa misura è attiva da mezzanotte in Valchiavenna.

Dalle 18 invece coinvolgerà i Laghi e le Prealpi Varesine, la Bassa Pianura Occidentale e la Bassa Pianura Centro Occidentale. Dalla mezzanotte invece toccherà Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali e Pianura Centrale.

Sempre da mezzanotte scatterà l'allerta gialla per rischio idraulico sulle Orobie Bergamasche. Dalle 6 di domani invece toccherà alla Pianura Centrale.

Dalle 18 di oggi partirà l'allerta gialla per temporali sui Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese.