Nubifragio a Milano, bomba d'acqua sulla città: tromba d'aria in provincia di Varese Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano nella serata di sabato 30 marzo: il picco tra le 21.30 e le 22, quando la perturbazione in arrivo da nord-ovest ha colpito il capoluogo lombardo. La pioggia è scesa con intensità pari a 20 mm/h.

Foto di repertorio

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano nella serata di sabato 30 marzo, per la quale era già stata diramata un'allerta arancione con rischio idrogeologico: il picco tra le 21.30 e le 22, quando la perturbazione in arrivo da nord-ovest ha colpito il capoluogo lombardo, mettendo in fuga turisti e passanti. La pioggia è scesa con una intensità pari a 20 mm/h.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno effettuato circa 70 interventi per alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari caduti, ma anche tetti scoperchiati e allagamenti. Non risultano feriti o incidenti stradali di rilievo. La Protezione civile e Mm restano intanto in allerta per gli allagamenti nelle strade e per la situazione del verde pubblico.

I fiumi Seveso e Lambro (vicino ai due metri), seppur ingrossati dalle precipitazioni, non hanno fortunatamente causato criticità. Qualche problema si è verificato solo nei sottopassi Rubicone e Lombroso, entrambi chiusi per circa 15-30 minuti, come ha fatto sapere l’assessore alla sicurezza Marco Granelli.

Nel Varesotto, tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo una tromba d'aria ha invece abbattuto decine di alberi senza conseguenze per le persone. Oltre ai mezzi dei Vigili del fuoco locali, sul posto sono giunti molti mezzi dei pompieri del Comando di Milano.