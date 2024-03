Maltempo in Lombardia, allerta meteo gialla per oggi 10 marzo: a Milano rischio allagamenti Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diffuso il bollettino per le allerte maltempo per oggi, 10 marzo. A Milano e in altre province lombarde c’è rischio giallo sia idraulico che idrogeolocico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Prosegue almeno fino a mezzanotte l'allerta gialla su Milano per rischio idraulico e idrogeologico. La perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sulla Lombardia è in transito fino a Est, portando con sé piogge diffuse e moderate. Già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 10 marzo, le precipitazioni sono in graduale attenuazione ed esaurimento. Tuttavia, i fiumi Seveso e Lambro hanno già superato le soglie d'attenzione e la vasca di contenimento del Parco Nord è entrata in servizio.

Le allerte attive a Milano

Come reso noto dal bollettino diramato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, per il Nodo Idraulico di Milano sono state diramate le allerte gialle per il rischio idrogeologico e idraulico. Il primo si riferisce al rischio che si verifichino erosioni, trasporto di detriti lungo i corsi d'acqua minori e inondazioni.

Il secondo, invece, è specifico per gli allagamenti, che potrebbero portare a interruzioni della rete stradale e danni alle opere idrauliche. Entrambi sono attivi fino alla mezzanotte, dopodiché la situazione dovrà essere nuovamente valutata per la giornata di domani, lunedì 11 marzo.

La situazione nel resto della Lombardia

Per quanto riguarda il resto della regione, l'allerta idrogeologica gialla è attiva fino a mezzanotte nelle zone dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche. Dura fino alle 6 di domattina, invece, in Valcamonica, Laghi e Prealpi Occidentali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.

L'allerta idraulica gialla, poi, è attiva fino alle 9 dell'11 marzo nell'Alta Pianura Orientale, Laghi e Prealpi Orientali e fino alle 15 nella Bassa Pianura Occidentale. Nel frattempo, a causa delle precipitazioni nella porzione piemontese del Po è stato previsto l'innalzamento dei livelli idrometrici nel Pavese.