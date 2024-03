Maltempo a Milano e Lombardia, nella serata di oggi allerta gialla per pioggia Dalle ore 18 di oggi martedì 5 marzo e fino alle prime ore del pomeriggio di domani mercoledì 6 marzo è allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Dalle ore 18 di oggi, martedì 5 marzo, e fino alle prime ore del pomeriggio di domani, mercoledì 6 marzo, è allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia: l'avviso riguarda anche il Nodo idraulico di Milano. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà intanto attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

In miglioramento le condizioni meteo di giovedì 7 marzo, secondo i meteorologi di 3BMeteo. Venerdì 8 marzo è previsto però un nuovo peggioramento a partire dalla sera, seguito da un sabato 9 marzo dalla forte instabilità con frequenti piovaschi. Domenica 10 marzo, invece, è in arrivo una intensa perturbazione atlantica con piogge diffuse su Milano e Lombardia.

La Protezione Civile, nel frattempo, raccomanda di restare informati sulle condizioni climatiche locali e di essere prudenti durante le attività all’aperto. Si consiglia ad esempio di mettere le auto al riparo, di evitare luoghi sotto il livello stradale o punti facilmente allagabili.